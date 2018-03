Der 1. FFC Montabaur bleibt in der Frauenfußball-Regionalliga Südwest weiterhin für jede Überraschung gut – sehr zum Leidwesen des SV Holzbach. Nur eine Woche nach der 0:1-Niederlage beim Tabellenvorletzten SV Dirmingen stürzten die Westerwälderinnen mit einem 2:0 (0:0)-Heimsieg den Spitzenreiter vom Sockel. Auf dem Kunstrasenplatz in Heiligenroth gelangen Lynn Bange in der 67. Minute und in der fünften Minute der Nachspielzeit die entscheidenden Treffer.

Im Spielerinnenkreis nach dem Abpfiff sagte FFC-Trainer Kurt Schaaf: „Ich bin richtig stolz auf euch.“ Das durfte Schaaf auch sein, sind die Punkte doch immens wertvoll: „Dieser Sieg war enorm ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.