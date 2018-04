Der Traum vom zweiten Rheinlandpokal-Finale in Folge lebt bei den Regionalliga-Fußballerinnen des SV Holzbach. Und er kann am Mittwoch ab 20 Uhr im Simmerner Hunsrückstadion Wirklichkeit werden, denn mit dem Liga-Rivalen SC 13 Bad Neuenahr ist ein schwerer, aber schlagbarer Gegner zu Gast. Und sollte Holzbach das Endspiel am 13. Mai in Issel erreichen, sind die Voraussetzungen ganz andere als im Vorjahr, denn die Chance, den Pott zu gewinnen, ist weitaus besser. Weil: Der Gegner wird mit Montabaur oder Bitburg ebenfalls einer auf Augenhöhe sein.

Kleiner Rückblick: 2017 war Holzbach auch bis ins Endspiel vorgedrungen, doch dort wartete mit der SG 99 Andernach ein übermächtiger Gegner. 0:9 hieß es nach 90 Minuten in Altenkirchen gegen ...

