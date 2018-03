Bei Supercross in Dortmund: Sarholz-Talente bestehen Feuertaufe

Für die Motocross-Piloten der KTM-Sarholz-Racing-Teams aus Niederroßbach stand das Supercross-Rennen in Dortmund auf dem Programm. In der SX1-Klasse war der vierfache ADAC-MX-Masters-Champion Dennis Ullrich am Start. Mit der KTM 250 SX-F startete der französische Junioren-Meister Calvin Fonvieille in der SX2 Klasse. Neu in diesem Jahr war die SX125er-Klasse – dort trug der Däne Victor Kleemann die Farben des Sarholz-Teams, mit einer 85er SX startete sein Bruder William Kleemann bei der SX3, und in der SX4 Klasse (65 ccm) fuhr Talent Linus Jung aus Hattert sein erstes Supercross-Rennen.

Großes Talent in Reihen des Sarholz-Racing-Teams aus Niederroßbach: Der 17-jährige Franzose Calvin Fonvieille zeigte beim Supercross in der Dortmunder Westfalenhalle spektakuläre Flüge und deutete sein riesiges Potenzial an.

Foto: KTM-Sarholz-Racing-Team/Steve Bauerschmidt

Dennis Ullrich zeigte vor allem am ersten Abend, dass er immer noch zu den besten deutschen Supercrossfahrern gehört, als er im Finale den fünften Platz einfuhr. Am nächsten Tag war allerdings der Wurm drin. Ullrich, der einen Schlussstrich unter seine Karriere ziehen will (siehe Extratext), konnte sich nicht für den Finallauf qualifizieren. Im Hoffnungslauf landete er nach acht Runden auf dem dritten Platz – ein Platz besser, und er wäre im Finale dabei gewesen. Am letzten Tag des Supercross war der Sarholz-Pilot dann wieder sicher ins Finale. Dort ging er allerdings in der ersten Kurve unverschuldet zu Boden, sodass am Ende ein elfter Platz für ihn zu Buche stand. In der Drei-Tages-Wertung belegte Ullrich den neunten Platz.

Der Franzose Calvin Fonvieille hatte bei seinem ersten Auftritt in den Dortmunder Westfalenhallen zunächst ein paar Probleme. Er verpasste an Tag eins das Finale knapp. Danach zeigte der 17-Jährige aber sein großes Potenzial und fuhr ohne Probleme in den Endlauf. Ein schlechter Start verhinderte dort eine Platzierung unter den ersten fünf Piloten, am Ende kam er als Siebter ins Ziel. Auch am letzten Tag ging es für das große Talent aus Toulouse ins Finale. Ein Sturz zu Beginn des Rennens brachte ihn für kurze Zeit aus dem Konzept, nach einer guten Leistung und konstant schnellen Rundenzeiten finishte er nach 15 Runden auf Rang acht.

Dennis Ullrich startet künftig nicht mehr für das Sarholz-Team. Foto: Steve Bauerschmi

In den Klassen SX125 und SX3 starteten die Brüder Victor und William Kleemann für das Sarholz-Team. Für beide war es eine Premiere vor einer solch großen Kulisse. Es ging für sie darum, Erfahrungen zu sammeln und Spaß zu haben. Victor Kleemann fuhr in den ersten beiden Rennen auf die Plätze sieben und acht. William Kleemann finishte zweimal auf Rang sieben und fuhr am letzten Tag als Elfter über die Ziellinie.

In der SX4, der 65er-Klasse, zeigte der Outdoor-Experte Linus Jung aus Hattert eine gute Leistung und belegte den vierten Platz.

Seriensieger Dennis Ullrich verlässt Niederroßbacher Team

Nach den Supercross-Rennen in Dortmund hat das KTM Sarholz Racing Team aus Niederroßbach angekündigt, dass es künftig ohne den vierfachen ADAC-MX-Masters-Champion Dennis Ullrich auskommen muss. Ullrich habe dem Team mitgeteilt, dass er für das kommende Jahr andere Pläne habe. „Ebenfalls ging aus dem Gespräch hervor, dass ihm derzeit die Motivation für den Motocross-Sport fehlt“, heißt es seitens der Niederroßbacher. „Seinen Plan, mit der Zweitakter an den Start zu gehen, hätten wir unterstützt. Wir hätten ihm geholfen ein Top-Bike auf die Beine zu stellen, um bei den Masters mit dem ,Smoker' für Furore zu sorgen. Leider haben andere Faktoren dazu geführt, dass die erfolgreichste Zusammenarbeit der letzten Jahre in der MX-Szene beendet ist“, so die Sarholz-Verantwortlichen weiter.