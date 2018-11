Ein fliegender Holländer machte es in diesem Jahr spannend, doch eine der imposantesten Serien im deutschen Motorsport hält: Georg Berlandy aus Stromberg hat zum 13. Mal die traditionsreiche Rallye Köln-Ahrweiler gewonnen. An seiner Seite saß erneut seine Lebensgefährtin Ricki Schmidt, die nun auch schon zum vierten Mal in Folge triumphierte. Die beiden pilotierten einen Opel Kadett C GTE, der aufgrund seiner schwarz-gelben Lackierung und in Anlehnung an den Freund der Biene Maja liebevoll „Willi“ genannt wird.

„Die Siegesserie ist selbst für mich schon beängstigend. In der Eifel läuft es immer rund. Die Köln-Ahrweiler ist einfach m e i n e Rallye“, freute sich Berlandy. Auf den ...

Lesezeit für diesen Artikel (647 Wörter): 2 Minuten, 48 Sekunden

