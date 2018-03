Schach: Turm Lahnsteins Talent Sabrina Ley verteidigt Rheinlandmeister-Titel

Aus unserem Archiv

Rhein-Lahn

Mit zehn Kindern und Jugendlichen war der Schachverein Turm Lahnstein bei den Schach-Rheinlandmeisterschaften in der Jugendherberge Traben-Trarbach vertreten und damit der Verein mit den zweitmeisten Teilnehmern. Im 23-köpfigen Teilnehmerfeld der U 12 – hier gab es die meisten Bewerber den begehrten Titel – tummelten sich auch ein halbes Dutzend Lahnsteiner Talente. David Meuer, Joshua Lenz und Lasse Werling spielten erwartungsgemäß vorne mit und überzeugten. Meuer und Lenz sicherten sich mit je fünf Punkten die Plätze drei und vier. Werling sicherte sich als Sechster mit vier Zählern ebenso die Qualifikation für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, die in diesem Jahr für diese Altersklasse in Lahnstein ausgetragen werden.