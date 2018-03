Eishockey-Regionalliga: Trainer Arno Lörsch hat nach der 4:5-Niederlage seiner EGDL in Neuss einiges zu bemängeln

Die Serie ist gerissen: Nach zuletzt zehn Siegen in Folge hat die EG Diez-Limburg in der Eishockey-Regionalliga West wieder ein Spiel verloren. Die Rockets fanden beim Neusser EV über 60 Minuten nicht ins Spiel und verloren die Partie am Ende verdient mit 4:5 (1:3, 3:2, 0:0). Trotz der Niederlage verteidigten die Rockets die Tabellenführung und freuen sich jetzt auf das Derby gegen die Bären aus Neuwied, das am kommenden Freitag ab 20.30 Uhr in der Diezer Eissporthalle steigt.

Angreifer Matt Fischer ging mit dem Regionalligisten EG Diez-Limburg in Neuss nach langer Siegesserie wieder mal mit leeren Händen vom Eis.

Foto: fischkoppMedien

Zehn Minuten waren gespielt, da lagen die Gastgeber bereits mit 3:0 in Führung. Jerome Baum (4.), Lorenz Schneider (8.) und Francesco Lahmer (10.) hatten dem NEV einen Blitzstart beschert – und eine auch in der Höhe zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung. „Wir konnten heute von der ersten Minute an nicht an unsere Leistungen aus der Vorwoche anknüpfen“, sagte EGDL-Trainer Arno Lörsch. „Uns hat all das gefehlt, was uns zuletzt ausgezeichnet hat: Leidenschaft, Kampf, Cleverness.“

Als Florian Flemming in der elften Spielminute auf 1:3 verkürzte, gab es noch die Hoffnung im Rockets-Lager, dass man nun besser in die Partie finden würde. Doch ein weiterer Treffer sollte im ersten Drittel nicht mehr gelingen. Spürbar unrund lief es vor allem im Spielaufbau. Lörsch hatte auf Keeper Steve Themm, die Verteidiger Tim Ansink und Dennis Stroeks sowie auf die Stürmer Florian Böhm, Julian Grund und Marijus Maier verzichten müssen. „Nicht der Grund für die Niederlage, wir suchen nicht nach Ausreden“, sagt der Diezer Trainer. „Aber wir haben es in Neuss nicht geschafft, die vielen qualitativ hochwertigen Ausfällen zu kompensieren.“

Das wurde auch im zweiten Drittel deutlich, obwohl die Gäste dieses knapp für sich entscheiden konnten. Kevin Schophuis hatte zunächst auf 2:3 verkürzt (21.), danach aber kassierte die EGDL die Gegentore vier (Timon Busse, 23.) und fünf (Maximilian Stein, 25.). Die Rockets kämpften sich zwar durch Matt Fischer (36.) und Joey Davies (38.) noch einmal auf 4:5 heran, die Wende im Spiel aber sollte nicht gelingen. Nicht im zweiten Drittel, und auch nicht im letzte Abschnitt, der torlos endete.

„Neuss musste heute punkten“, sagte Lörsch. „Und genau diese Einstellung haben sie gezeigt. Wir waren zu langsam und zu lethargisch. Und dann läuft dir am Ende auch die Zeit davon. Es hat für uns am Ende nicht sein sollen, stattdessen wurde verdientermaßen die Leidenschaft des Gegners belohnt. Der Sieg geht absolut in Ordnung. Die Mannschaft steht jetzt in der Pflicht, am Freitag gegen Neuwied eine Reaktion zu zeigen.“

EG Diez-Limburg: Schönfelder – Löwing, Schophuis, Kärkäs, Krämer – Davies, Bruch, Fischer, Firsanov, Wex, Flemming, Philipp Maier, Mainzer, Kail, Rost.

Schiedsrichter: Fabian Dimmers.

Zuschauer: 79.

Tore: 1:0 Jerome Baum (4.), 2:0 Lorenz Schneider (8.), 3:0 Francesco Lahmer (10.), 3:1 Florian Flemming (11.), 3:2 Kevin Schophuis (21.), 4:2 Timon Busse (23.), 5:2 Maximilian Stein (25.), 5:3 Matt Fischer (36.), 5:4 Joey Davies (38.).

Strafen: Neuss 14 + 10 Jerome Baum, Diez-Limburg 4.