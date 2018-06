Nachdem zunächst beim TuS Attenhausen die Organisatoren des Freiluft-Mixed-Volleyballturniers angesichts zögerlicher Anmeldungen durchaus ins Grübeln und Schwitzen gekommen waren, herrscht nunmehr, da immerhin 37 Teams ihr Kommen und Mitwirken am Attenhausener Waldrand definitiv angekündigt haben, kollektive Erleichterung auf den Höhen des Taunus. Los geht's am Freitagabend mit dem ersten Beschnuppern an der Theke oder im Flutlicht, ehe ab Samstagmorgen dann wieder „Sun, Fun und Äktschen“ angesagt sind.

Ab 9 Uhr werden dann seitens der Turnierleitung die Spielpläne erstellt. Ab 10 Uhr wird dann beim TuS wieder gebaggert, gepritscht und geschmettert, was das Zeug hält. Kurz Entschlossenen bietet ...

