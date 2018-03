Markus Steinhauer überzeugt beim Kehraus

Am letzten Spieltag der Hauptrunde in der Rheinland-Pfalz-Liga der Kegler gab es für die erste Mannschaft der KSG Idar-Oberstein gegen Schlusslicht TuS Kirchberg 2 den erwarteten Pflichtsieg. Beim deutlichen 4740:4101-Erfolg konnte die KSG jedoch wie bereits die gesamte Saison über auf der Heimanlage nicht überzeugen. Lediglich Markus Steinhauer mit 844 Holz unterstrich einmal mehr seine starke Saison auf der Heimbahn – und auch Wolfgang Hosser konnte nach seinem Urlaub mit 811 Holz halbwegs überzeugen. Bei Alfred Niebergall (794 Holz), Marco Schneider (763 Holz) und Manfred Fuchs (755 Holz) lief allerdings nicht viel zusammen. Uwe Gottlöber blieb mit 773 Holz im Rahmen seines Leistungsvermögens.

Markus Steinhauer bot eine überzeugende Saison für die KSG Idar-Oberstein und war auch am letzten Spieltag beim Heimsieg über den TuS Kirchberg II bester KSG-Akteur.

Foto: Manfred Greber

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga und den personellen Problemen und Möglichkeiten in der abgelaufenen Saison, spiegelt der erreichte fünfte Platz auch den tatsächlichen Stand innerhalb der Liga wieder. Sorgen machen dabei eher die schwachen Auftritte auf der Heimbahn. Konnte sich die KSG in den letzten Jahren immer auf die Heimstärke verlassen und somit den Grundstein für das Erreichen der Meisterrunde legen, konnte sie diesmal zu Hause kaum überzeugen und auch die Gäste scheinen ihre „Angst“ vor den Bahnen in Weierbach abgelegt zu haben. Für die erste Mannschaft sind nun fünf freie Wochenenden angesagt, ehe es am zweiten Märzwochenende mit den Regionsmeisterschaften in Morbach weiter geht.

Wohl ihre beste Heimleistung der Saison zeigt die zweite Garnitur gegen die KSG Hunsrück in der Regionalliga. Beim 2979:2629-Sieg profitierte das Team jedoch von der verletzungsbedingten Aufgabe eines Gästespieler zur Halbzeit. Dennoch konnten sich die Gäste den Zusatzpunkt erspielen. Für die KSG spielten Rainer Janietz 784 Holz, Sven Gottlöber 760 Holz, Ronny Stern 750 Holz und Heinz Becker 685 Holz. Für die zweite Mannschaft der KSG Idar-Oberstein geht es am kommenden Wochenende beim bereits als Meister feststehenden Haardtkopf Morbach 1 weiter. mas/sn