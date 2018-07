Am 25. August könnte die Fußball-Karriere von Eduard Löwen einen neuen Höhepunkt erreichen. Dann gastiert der 1. FC Nürnberg am ersten Bundesliga-Spieltag nämlich bei Hertha BSC Berlin. Löwen darf sich zweifellos Chancen auf einen Einsatz ausrechnen, alleine schon deshalb, weil er extrem vielseitig ist und auf nahezu allen Positionen eingesetzt werden kann. Mit dieser Vielseitigkeit hat Löwen nun etwas bisher nie da gewesenes geschafft. Der Mann aus Rhaunen ist der erste Spieler überhaupt, der innerhalb einer Saison in der berühmten Rangliste des deutschen Fußballs, die die Fachzeitschrift „Kicker“ immerhin schon seit 1956 auflegt, auf zwei unterschiedlichen Positionen gelistet wird. In der Halbjahres-Rangliste führte ihn der Kicker bei den Innenverteidigern der 2. Bundesliga in der Top-Kategorie „Herausragend“. Bei der Erstellung der Rückrunden-Rangliste verzweifelten die Kicker-Redakteure beinahe ob der Vielseitigkeit Löwens, ehe sie entschieden, ihn diesmal als offensiven Außenbahnspieler einzuordnen, um ihn dort im „Blickfeld“ einzustufen, mit dem Vermerk, dass er wohl wieder als „Herausragend“ gelistet worden wäre, wenn er nur auf dieser Position gespielt hätte. Aber Löwen ist für FCN-Coach Michael Köllner ein Mann für jede Position.

Das Kicker-Ranglisten-Novum setzte das i-Tüpfelchen auf eine sensationelle Löwen-Saison, in der er zum absoluten Stammspieler der zweiten Liga wurde, in die U-21-Nationalmannschaft berufen wurde, mit dem 1. FC Nürnberg in ...

Lesezeit für diesen Artikel (369 Wörter): 1 Minute, 36 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.