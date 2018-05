Mohamed Abdallah steht vor einem besonderen Auftritt auf einer für ihn ungewohnt großen Bühne: Der 23-jährige Kampfsportler aus Sinzig tritt am Samstagabend in der Ethias Arena von Hasselt (Belgien) zum "A 1 World Combat Cup" an. Die fasst bis zu 20.000 Zuschauern. Und die werden für Samstag zum großen Schwergewichts-Finale bei diesen „Mixed Martial Arts Kämpfen“ auch erwartet. Die Preisbörse beträgt beachtliche 110.000 Euro, wovon alleine 80.000 Euro an den Sieger und noch 10.000 an den Zweiten gehen.

Acht Teilnehmer haben dafür in vier Qualifikationskämpfen ihr Ticket gelöst. Abdallah hat sich seins bei einer Veranstaltung vor 5000 Zuschauern in Bochum erkämpft und trifft jetzt auf die Besten ihrer ...

