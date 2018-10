Das anstrengende Wochenende hat sich für den Badminton-Regionalligisten BC Remagen gelohnt. Am Samstagabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Heiko Weinert beim bisherigen Tabellenführer OTG Jena in Thüringen mit 6:2 durch. Nachdem die Spieler um 3.20 Uhr in der Nacht zurückgekehrt waren, trafen sie sich entsprechend übermüdet am nächsten Vormittag um 11 Uhr in der Rheinhalle zum Heimspiel gegen den 1. BV Maintal. Die Strapazen hatten jedoch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, denn gegen den Aufsteiger gewann der BCR klar mit 7:1 und mischt nun wieder ganz oben mit.

Vor allem auf die Männer des BC Remagen ist derzeit Verlass. Tobias Mund, Max Stage, Timm Griesbach und Thilo Mund sind derzeit in der Regionalliga kaum zu schlagen und gewannen ...

