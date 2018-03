Soonwald landet auf dem fünften Platz

Aus unserem Archiv

Mengerschied

Dem Saisonfinale in der Luftgewehr-Rheinlandliga auf der Schießanlage des SV Soonwald Mengerschied fehlte es nicht an Spannung. Die Zielstellung war von Anfang an klar: Vor heimischer Kulisse sollte mindestens ein Sieg her, um aus eigener Kraft den Fall auf Relegationsplatz sieben zu verhindern. Das gelang.