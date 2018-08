Benedikt Mockenhaupt, talentierter Nachwuchsschütze des Wissener SV, hat beim Endkampf der Jugendverbandsrunde in Frankfurt seine Qualitäten mit dem Luftgewehr einmal mehr unter Beweis gestellt. Mit 398 von 400 möglichen Ringen setzte er sich im 26-köpfigen Teilnehmerfeld an die Spitze. Nach 98 Ringen in der ersten Serie lief der 16-Jährige Rosenheimer zur Hochform auf, schoss in der Folge dreimal das Maximum von 100 Ringen heraus und sicherte sich letztlich Platz eins.

In der Disziplin Kleinkaliber liegend belegte Mockenhaupt Platz acht. Nach sechs Durchgängen standen für ihn 580 Ringe zu Buche, zwölf weniger als Sieger Justus Ott. Auf den hinteren Plätzen landete ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.