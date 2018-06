Das Umfeld ist ideal, die Beachsoccer-Anlage optimal – beste Voraussetzung für ein großes Turnier. Nachdem jedoch die Meldungen zurückgegangen waren, wurde in diesem Jahr auf Qualifikationsturniere für den Beachsoccer-Cup des Fußball-Verbandes Rheinland in Dernbach verzichtet und direkt zur Endrunde eingeladen. Neun Teams nahmen daran teil, darunter drei B-Junioren-Mannschaften. Und sie alle zeigten tollen Fußball, wie er nur auf Sand möglich ist: Akrobatische Einlagen mit Fallrückziehern gehören beim Beachsoccer ganz einfach dazu. Sieger und damit Teilnehmer am Regionalentscheid Süd wurde der FC Nankatsu (die Futsal-Mannschaft des PST Trier), der vier seiner fünf Spiele gewann und dazu ein Remis verbuchte. Zweiter wurde AscheBallsport Kärlich, Dritter der BSV Weißenthurm. Bei den B-Junioren setzte sich die JSG Kastellaun vor dem ESV Siershahn und dem BSC Güls durch.

„Die Spieler haben bei herrlichen Bedingungen ein tolles Turnier gespielt und hatten dabei viel Spaß“, sagte FVR-Vizepräsident Alois Reichert. Er hatte aber nicht nur für die Akteure auf dem Feld ...

