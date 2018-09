Rund 90 Spieler freuten sich über die idealen äußeren Bedingungen beim „Limburger Cup“ im Golfclub Westerwald in Dreifelden. Fast jeder dritte Teilnehmer konnte sein Handicap teils deutlich verbessern. Kerstin Frischbier freute sich in der Nettoklasse A über herausragende 45 Punkte, wobei sich auch die Ergebnisse der Nächstplatzierten Elke te Poel (42) und Sven-Owe Hinrichsen (40) absolut sehen lassen konnten.

In Klasse B holte sich Bernd Remy mit 42 Punkten den Sieg, Henning Laux (40) und Manfred Düring (39) lagen dicht dahinter. Auch in Klasse C mussten sich die Golfer ...