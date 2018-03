Nino Loritz holt Titel und empfiehlt sich für die DM

Die Erkältungswelle hat auch vor den Nachwuchsringern der WKG Untere Nahe nicht halt gemacht. Von zehn gemeldeten Startern bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im griechisch-römischen Stil in Speyer erschienen nur sieben am Treffpunkt in Bad Kreuznach, drei fehlten erkrankt. Alina Basten und Joel Fischer versuchten es, mussten ihre Kämpfe aber geschwächt von einer Erkältung aufgeben.

Von seiner besten Seite zeigte sich dagegen Nino Loritz in der A-Jugend bis 71 Kilogramm. Im ersten Kampf landete er einen ungefährdeten 8:2-Punktsieg. In seinem zweiten Duell schulterte er seinen Kontrahenten bei einer 11:0-Führung. Die beiden Erfolge reichten bereits, um Rheinland-Pfalz-Meister zu werden. Er ist damit ein Kandidat für eine Nominierung zur deutschen Meisterschaft. Landestrainer Karl-Heinz Helbing und Oliver Eich (beide WKG), der Jugendreferent der ARGE Rheinland-Pfalz, nutzten nämlich die Landesmeisterschaften, um Talente der A- und B-Jugend für die nationalen Großereignisse zu sichten.

In der C-Jugend holte zudem Juliano Kotterer den Titel an die Nahe. Er machte in seinem Duell mit einem Schifferstädter alles richtig, feierte nach knapp einer Minute einen Schultersieg und somit die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft in der Klasse bis 71 Kilogramm.

Auch Sinan-Can Lamb schaffte es auf das Podest. Er startete mit einem vorzeitigen Erfolg. Im zweiten Duell sah der Ringer der WKG Untere Nahe bereits wie der sichere Sieger aus, doch kurz nach der Pause ließ er sich bei einer 4:0-Führung überraschen und wurde geschultert. Im kleinen Finale traf Lamb dann auf seinen Vereinskameraden Domenico Bastian, den Lamb bezwang und sich damit Rang drei sicherte. Bastian war mit einer Niederlage gestartet, verbuchte anschließend aber zwei Erfolge und qualifizierte sich somit für das kleine Finale. Im Endklassement kam er auf den vierten Rang. Rang fünf erkämpfte sich in der A-Jugend-Klasse bis 60 Kilogramm Zihni Karagyoz.

WKG-Cheftrainer Helbing und die beiden Nachwuchscoaches Wassil Ivanov und Pawel Burtka waren mit den Vorstellungen ihrer Starter durchaus zufrieden, sie bedauerten jedoch, dass der eine oder andere Ringer eine hohe Führung nicht über die Runde bringen und so eine bessere Platzierung verbuchen konnte. Insgesamt 155 Talente waren in Speyer am Start – sehr zur Freude des zufriedenen Wettkampfleiters Eich. olp