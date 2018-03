Ein bisschen Ally Pally an der Nahe: 16 E-Darter spielen um 4000 Euro

Darts ist in der Zeit um den Jahreswechsel stets in aller Munde. Die beeindruckenden Vorstellungen, die die Pfeilewerfer bei der WM in London abliefern, rücken die oft als Kneipensport bezeichnete Disziplin in den Fokus. Am ersten Wochenende des Jahres werden nun auch in Bad Kreuznach die Double- und Triple-Felder ins Visier genommen.

Im Foyer der Konrad-Frey-Halle in Bad Kreuznach stehen heute bei einem hochkarätigen E-Dart-Turnier die Pfeilewerfer im Fokus.

Foto: dpa

Im Foyer der Konrad-Frey-Halle steigt am Freitagabend ab 19 Uhr ein qualitativ hochwertiges Ranglistenturnier – allerdings nicht im Steeldart wie bei der WM in London, sondern in der E-Dart-Variante. Das Finale dürfte zwischen 0 und 0.30 Uhr laufen. Am Samstag folgen ab 11 Uhr ein Mannschaftscup und offene Einzelwettbewerbe, an denen ebenfalls hochdekorierte Akteure teilnehmen werden, die mitunter in der Bundesliga unterwegs sind. Der Höhepunkt ist allerdings sicherlich der Wettbewerb zum Auftakt des Wochenendes.

Einlaufmusik, Walk-on-Girls und einen stimmungsvollen Moderator kündigen die Organisatoren Michael Nix und Yvonne Schardt in der offiziellen Ausschreibung an – alles also wie bei der großen Party im berühmten Ally Pally in London. Auch der Modus ist ähnlich, es wird von 501 Punkten abwärts gespielt, und das Spiel endet nur nach einem Wurf in das geforderte Doppelfeld. Insgesamt 16 Spieler werden um den Titel wetteifern, weitere 16 Akteure spielen die Plätze 17 bis 32 aus.

Um überhaupt dabei zu sein, mussten sie sich im Jahr 2017 bei insgesamt sieben Qualifikationsturnieren behaupten, die in Idar-Oberstein, Bergweiler, Bad Kreuznach (2), Ingelheim (2) und Mainz ausgetragen wurden. 160 Spieler hatten an diesen Wettbewerben teilgenommen, nun sind noch 32 übrig. Für die besten 16 geht es in Bad Kreuznach um viel Preisgeld. Etwa 4000 Euro liegen im Jackpot. Der Gewinner darf sich auf 960 Euro Siegprämie freuen.

Michael Nix wird nicht vor eine der 16 aufgebauten Scheiben treten, nicht um das Geld und einen großen Siegerpokal spielen. Er hat die Turnierserie mit abschließendem Finale nun schon zum zweiten Mal auf die Beine gestellt. „Im vergangenen Jahr war ich am Finaltag noch als Spieler dabei, wurde aber alle drei Minuten angesprochen und nach organisatorischen Dingen gefragt. Das hat dann wenig Sinn gemacht“, betont Nix.

Somit kümmert sich der Bad Kreuznacher nun ausschließlich um die Rahmenbedingungen. Er erläutert: „Wir waren im vergangenen Jahr noch in einer Gaststätte, die war aber zu klein. Da wir das Turnier privat organisieren, ist das Foyer das Konrad-Frey-Halle für uns die größte Räumlichkeit, die noch zu finanzieren ist. Wir sind weiter gewachsen. Das wird schon am Preisgeld deutlich. Im vergangenen Jahr lagen wir bei 2000 Euro, nun bei knapp 4000 Euro.“

Mit etwa 130 Zuschauern rechnet er am Freitag – an beiden Tagen ist der Eintritt frei. Nix geht davon aus, dass Mario Curschmann (Guldental), Tobias Höntsch (Frankfurt) und Michaela McClain (Bad Kreuznach), die in den Jahren 2015 und 2016 E-Darts-Europameisterin war, die größten Chancen auf den Sieg haben werden.

Von unserem Redakteur Christoph Erbelding