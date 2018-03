EHC Neuwied strebt auswärts sechs Punkte an

Eine Mannschaftsbesprechung am Dienstag, eine anschließende Trainingseinheit, eine weitere am Donnerstag – so sieht der erste Wochenfahrplan des EHC Neuwied „Die Bären“ 2016 unter dem neuen Trainer Daniel Benske im Vorfeld des Auswärtsdoppelpacks am Wochenende in der Eishockey-Regionalliga West mit den beiden Partien bei den Lauterbacher Luchsen (Freitag, 20 Uhr) und den Dinslakener Kobras (Sonntag, 19 Uhr) aus.

Am 15. Dezember 2017 setzten sich die Neuwieder Bären um Martin Brabec (am Puck) mit 5:4 gegen Lauterbach durch. Das dritte Aufeinandertreffen der Teams am Freitag im Vogelsbergkreis wird die Premiere für den neuen EHC-Coach Daniel Benske und Lauterbachs zweites Spiel nach der Trennung von Topscorer Marko Sakic (rechts).

Foto: EHC Neuwied

Zum ersten und einzigen Mal in dieser Saison hatten die Mannschaften über Weihnachten und Jahreswechsel die Möglichkeit, sich eine etwas längere Auszeit zu nehmen. Umso zufriedener sind die EHC-Macher, dass sich der Wunsch, Benske zu verpflichten so schnell zur Realität entwickelte und nach der Interimslösung Carsten Billigmann/Andreas Halfmann rechtzeitig zum Jahreswechsel nun ein Cut gemacht werden konnte. Billigmann kann sich jetzt wieder ganz auf seine Managertätigkeiten konzentrieren, Halfmann ist auf den Geschmack des Co-Trainers gekommen und wird nun auch dem neuen Coach assistieren.

Zu den Neuwieder Absichten für die beiden Aufgaben auf fremdem Eis: Die Bären wollen am Sonntagabend mindestens punktgleich mit den derzeit drittplatzierten Ratinger Ice Aliens sein, die am Freitag in Hamm zu Gast sind und am Sonntag spielfrei haben. Ein Vorhaben, das die Neuwieder mit zwei Siegen selbst in die Tat umsetzen können. „Unser Ziel sind ganz klar sechs Punkte“, macht Benske deutlich, „aber es bedarf dafür großer Aufmerksamkeit. Wir haben keine Angst, aber den entsprechenden Respekt vor Lauterbach und Dinslaken.“ Aus gutem Grund. Die Luchse aus dem Vogelsbergkreis sind zwar mit sieben Punkten Rückstand auf Benskes Ex-Klub Neuss Tabellenletzter und drohen die Play-offs der besten acht Teams als einzige Mannschaft zu verpassen, haben aber nicht zuletzt bei der knappen 4:5-Niederlage in Neuwied vor einem Monat gezeigt, dass sie als Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen sind. Noch mehr gilt das für Dinslaken. Die Kobras gewannen sieben ihrer neun jüngsten Partien. Lediglich in Neuwied (2:5) und am Freitag vergangener Woche in Herford (5:8) ging das Team von Trainer Krystian Sikorski leer aus. Der EHC-Trainer Daniel Benske hat sich Dinslakens Partie beim Tabellenzweiten angesehen und attestierte den Gästen anschließend eine Topleistung.

Eine Besprechung mit dem Team und zwei Eiseinheiten unter der Woche, das ist nicht viel Zeit, aber bot immerhin die Möglichkeit, sich näher kennenzulernen. Das Rad neu erfinden will Benske bei den Bären ohnehin nicht. „Weil ich eine fitte und intakte Mannschaft übernommen habe. Hier muss man keine neue Welt anfangen und herumjonglieren. Ich habe den Spielern meine taktischen Vorstellungen erklärt, dass ich aggressives, torhungriges Eishockey sehen will, aber es nicht immer ein 8:7 sein muss. Wir müssen auch in der Lage sein, kämpferisch ein 4:2 souverän nach Hause fahren zu können. Ich möchte vor allem Kontinuität in die Leistungen reinbekommen. Ein Sieg in Lauterbach am Freitag bringt uns nichts, wenn wir zwei Tage später in Dinslaken verlieren.“

In Neuwied hat sich „zwischen den Jahren“ auf der Trainerbank etwas verändert, bei den Lauterbachern im Angriff. Die Hessen trennten sich von ihrem kroatischen Topscorer Marko Sakic und besetzten die Importstelle mit Robert Sokol aus der nordamerikanischen College-Liga NCAA III neu. Auch in Dinslaken sind es die Kontingentspieler, die großen Anteil am guten Lauf haben: Michal Plichta und Mark Alexander Essery sammelten in den fünf jüngsten Partien zusammen 24 Scorerpunkte für die Kobras.

red/han