Die Bären legen erfolgreiches Wochenende hin

Eishockey-Regionalligist EHC „Die Bären“ Neuwied hat ein erfolgreiches Wochenende hinter sich gebracht. Zwei Tage nach dem 7:5-Erfolg bei Schlusslicht EC Lauterbach bescherten die Puckjäger aus der Deichstadt ihrem neuen Trainer Daniel Benske mit dem 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) beim ERV Dinslakener Kobras einen perfekten Einstand.

Starkes Debüt: Neuwieds Neuzugang Carsten Hohmann spielte in Lauterbach gegen seinen Ex-Klub und bereitete das Tor zum 6:4 vor..

Foto: EHC Neuwied

In Lauterbach war den Neuwieder Verantwortlichen und Spielern die Erleichterung anzusehen, als Michael Jamieson von der rechten Seite auf das verwaiste Lauterbacher Tor zusteuerte und den Puck mit einem Flachschuss in die Maschen setzte. 17 Sekunden vor dem Ende erzielte der US-Amerikaner per Empty-Net-Goal das Tor zum 7:5, es war die Entscheidung an einem Abend des offenen Schlagabtauschs.

„Am Anfang ist es am wichtigsten, dass wir überhaupt die Punkte holen, und das haben wir heute geschafft“, sagte der neue Bären-Coach nach dem Arbeitssieg im Oberhessischen. „Die Mannschaft hatte eine Vorgabe. Dass im ersten Spiel nicht alles 100-prozentig funktionieren kann, ist klar. Aber für den Anfang war das absolut in Ordnung. Vor allen mit der kämpferischen Leistung bin ich zufrieden.“ Auch wenn Spieler und Trainer unter der Woche erst zweimal gemeinsam auf dem Eis standen („Es waren zwei gute Einheiten“), war Benskes Handschrift mitunter schon gut zu erkennen. Die Bären spielten aggressiv, checkten früh vor, attackierten die Hausherren schon im Spielaufbau und provozierten so einige Scheibengewinne. Im ersten Abschnitt geizten beide Teams nicht mit offensivem Erfolg, aber eben auch nicht mit defensiven Fehlern. Drei Tore hüben wie drei drüben ließen die Zuschauer auf ihre Kosten kommen. Deion Müller, nach seinem im Hinspiel gegen Lauterbach vor rund vier Wochen erlittenen Cut mit Vollvisier unterwegs, behielt auch mit Gitter in der vierten Minute den Durchblick und erzielte das 0:1, das Daniel Schindler (4.) und ECL-Neuzugang Robert Sokol (11.) mit zwei Abprallern drehten. Dann das erste Überzahlspiel der Bären, und in dieser Disziplin fielen sie im ersten Spiel des Jahres besonders positiv auf. Martin Brabecs Schuss aus der zweiten Reihe (13.) war der erste von drei Powerplay-Toren. Benjamin Schulz nutzte einen Fehlpass im Spielaufbau zum 2:3 (14.). Dass die Bären nicht mit einem Rückstand in die Kabine gingen, lag an Philipp Dieser. Der 18-jährige Verteidiger zog ab, ein Lauterbacher fälschte ab – es war in dieser Situation das Quäntchen Glück, das sich die Neuwieder verdienten und dem Verteidiger sein erstes Regionalliga-Tor bescherte.

14 Strafminuten kassierten die Gäste zwischen der 20. und 40. Minute, und trotzdem machten sie aus dem Remis nach dem ersten Abschnitt eine 6:4-Führung. Michael Jamieson (21.), Willi Hamann (33.) und Sven Schlicht (34.) überlisteten Luchse-Torwart Sebastian Grunewald. Auf der Gegenseite hatte Lauterbachs Deutsch-Tscheche Jan Hammerbauer zwischenzeitlich zum 4:4 egalisiert (30.), Knut Apel verkürzte in der 43. Minte auf 5:6. Neben Willi Hamann und Sven Schlicht stürmte mit Carsten Hohmann eine kurzfristige Nachverpflichtung der Neuwieder. Der 20-jährige Angreifer hatte erst unter der Woche in Lauterbach eine Freigabe erwirkt und bestritt sein erstes Spiel für die Deichstädter direkt gegen seinen Ex-Klub. „Carsten hat heute bereits gezeigt, dass er eine Verstärkung ist, die unserem Kader noch mehr Tiefe verleiht“, so Billigmann über den gebürtigen Kölner, der Schlichts 4:6 vorbereitete.

Eng wurde es für Neuwieds in der Schlussphase, als Robert Sokol gehakt wurde, von Schiedsrichter Ralf Kubiak einen Penalty zugesprochen bekam, sich bei diesem jedoch verzockte und selbst überspielte. In der spannenden Endphase hielten die Gäste ihre Sinne zusammen und die Konzentration hoch. Stephan Fröhlich blockte einen Schuss von der blauen Linie, die Scheibe gelangte auf die rechte Seite zu Michael Jamieson, und der setzte zum Solo an, das mit dem erfolgreichen Abschluss zum 7:5-Endstand Carsten Billigmann durchatmen und den neue Coach Daniel Benske strahlen ließ.

In Dinslaken lieferten sich die Bären wie in Lauterbach einen harten Kampf. Die gastgebenden Kobras gingen in der vierten Minute durch Kevin Wilson mit 1:0 in Führung. Beide Abwehrreihen verbarrikadierten ihre Tore, sodass es auch am Ende des ersten Drittels 1:0 für Dinslaken hieß. Im zweiten Durchgang ging es so weiter: Hinten ließen beide Teams kaum etwas anbrennen, aber es wurde etwas ruppiger, was vier Zeitstrafen auf Neuwieder Seite und drei auf Dinslakener Seite deutlich machen. Am Ende des zweiten Drittels kam der EHC dann doch noch einmal durch: In der 38. Minute war Michael Jamieson zur Stelle und besorgte den 1:1-Ausgleich.

Der letzte Durchgang begann mit dem schnellen 2:1 für den Gastgeber: Sven Linda verwandelte für den Gastgeber in der 43. Spielminute. Doch dank einer starken Schlussphase gelang Neuwied doch noch die Wende. In der 53. Minute gelang Jamieson mit seinem zweiten Treffer das 2:2, ehe Martin Brabec drei Minuten später die Bären erstmals in Führung schoss. Als der starke Jamieson zwei Minuten vor der Schlusssirene zum 4:2, war die Partie gekippt – und entschieden.