Eigentlich war die Vorfreude groß beim TuS Treis-Karden auf die neue Saison, auch wenn das jahrzehntelange Aushängeschild der Region nur noch in der Basketball-Landesliga an den Start geht. Vor dem Auftakt am Sonntag um 17.30 Uhr zu Hause gegen MJC Trier II mussten die Moselaner um Neu-Coach Paul Klär allerdings eine Hiobsbotschaft verkraften: Jan-Philipp Zilles hat sich im letzten Testspiel das Kreuzband im Knie gerissen und fällt lange aus. Er ist zudem nicht der einzige, der fehlen wird.

„Das ist natürlich hart und tut uns weh“, sagt Klär. Zilles zog sich die schwere Verletzung bei der Generalprobe zu, die der TuS nach gutem Auftritt beim Oberligisten BG Bonn ...

