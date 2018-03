Zurück im Liga-Alltag: BBC Montabaur empfängt das Schlusslicht

Aus unserem Archiv

Montabaur

Nach dem Einzug in die dritte BVRP-Pokalrunde geht es für die Basketballer des BBC Montabaur am Samstag um 18.30 Uhr in der Oberliga weiter. Dann empfängt der Spitzenreiter in der neuen Kreissporthalle das Schlusslicht TuS Treis-Karden, das zuletzt überraschend BBC-Verfolger ASC Mainz II geschlagen hat.