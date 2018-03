Topscorer Konor Kulasmit Sieg verabschieden

Nach der kurzen Karnevalspause freut sich der BBC Montabaur auf sein nächstes Heimspiel. Der Tabellenführer der Basketball-Oberliga empfängt am Samstag um 16 Uhr die TBS Saarbrücken. Das Team aus dem Saarland belegt aktuell nach sieben Siegen und acht Niederlagen den sechsten Tabellenplatz. Aufpassen muss der BBC Montabaur auf die beiden Topscorer Jimmy Peter Lauter (19,3 Punkte pro Spiel) und Papa Edouard Diouf (18,3).

„Wir werden von Anfang an unser Spiel durchziehen und alles in die Waagschale werfen. Wir wollen die Form aus dem deutlichen Sieg in Speyer beibehalten und dies unseren Fans am Samstag zeigen“, so Trainer Marcel Kastor.

Dabei kann er letztmals auf die Treffsicherheit von Konor Kulas bauen. Der Topscorer der Oberliga wird sein letztes Spiel für den starken Neuling bestreiten. Nach der Begegnung fliegt er nach Australien, wo er einen Profivertrag erhalten hat. Er will sich mit einem Sieg verabschieden, der die Montabaurer der Meisterschaft einen großen Schritt näher bringen würde.