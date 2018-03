Für die Baskets wird es ein harter Januar

Aus unserem Archiv

Koblenz

Der Januar hat es für den Basketball-Regionalligisten Conlog Baskets Koblenz in sich: Zunächst steigt am heutigen Samstag (19.30 Uhr) das Verfolgerduell beim TV Langen, es folgt das erste Heimspiel seit dem 18. November, und der Gegner am 20. Januar ist der TV Lich, gegen den die Baskets mit 64:65 eine ihrer bislang drei Saisonniederlagen kassierten. Und danach, am 27. Januar, spielen die Koblenzer bei Tabellenführer SG Dürkheim/Speyer; wichtige Wochen also für die Mannschaft von Trainer Josip Bosnjak.