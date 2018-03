Für Baskets geht es um den zweiten Platz

Aus unserem Archiv

Koblenz

Zwei Spiele hat die SG Dürkheim/Speyer im bisherigen Saisonverlauf der Basketball-Regionalliga Südwest verloren. Eins gegen Tabellenführer wiha Panthers Schwenningen (66:72 vor einer Woche) und eins gegen die Conlog Baskets Koblenz – Anfang Oktober setzte sich die Mannschaft von Trainer Josip Bosnjak nach bis zum Schlusspfiff spannender Partie mit 73.72 durch. Nun treffen beide Klubs erneut aufeinander: am heutigen Samstag (19.30 Uhr) in der Sporthalle Nord in Speyer.