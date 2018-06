Nachspielzeit von Sascha Nicolay: Warum der Fußball an der Nahe ein erbärmliches Bild abgegeben hat

Noch ist die Fußballsaison 2017/2018 ja nicht ganz gelaufen, aber bevor am Sonntag der TuS Ellweiler/Dambach und der FC Rhaunen die Saison mit ihrem Aufstiegs-Entscheidungsspiel beenden, muss ich meinen Ärger loswerden, sonst ersticke ich daran. Wie sich unsere Fußballregion in der letzten Halbserie präsentiert hat, ist einfach nur erbärmlich, armselig und erschütternd schrecklich. Wenn sich nicht alle, die Funktionäre in den Verbänden und in den Vereinen, die Schiedsrichter, die Trainer und die Spieler, schleunigst am Riemen reißen und wieder disziplinierter, verantwortungsbewusster und respektvoller mit diesem wunderbaren Spiel und seinen Meisterschaften umgehen, dann wird es den Fußball, so wie wir ihn kennengelernt haben, in absehbarer Zeit nicht mehr geben.

Nachspielzeit von Sascha Nicolay

