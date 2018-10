Nachspielzeit von Sascha Nicolay: Der SC Idar-Oberstein und die Trainerfrage

Vor schwierigen Entscheidungen steht wohl der Vorstand des SC Idar-Oberstein. Der Grund: Die Trainerfrage stellt sich. Vielleicht nicht öffentlich, aber sie ist da. Selbst wenn die Frage, ob Murat Yasar noch der Richtige für den Oberligisten in Not ist, nicht ausgesprochen wird – sie steht im Raum, wird unter Zuschauern und Anhängern und zweifellos auch im Verein, im Vorstand und dem neuen Verwaltungsbeirat diskutiert. Sogar über potenzielle Nachfolger wird im Haag getuschelt. Der Name Uwe Hartenberger, der bis zum Ende der vergangenen Saison Jugendkoordinator beim JFV Morbach war, fällt beispielsweise immer wieder. Die Gerüchteküche rund um den SC ist am Brodeln.

Nachspielzeit von Sascha Nicolay Um die Trainerfrage seriös zu beantworten, müssen die Verantwortlichen klären, auf welchem Weg der SC Idar-Oberstein weitergehen will. Wenn er den derzeit eingeschlagenen mit Spielern überwiegend ...

Lesezeit für diesen Artikel (452 Wörter): 1 Minute, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.