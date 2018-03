Helge Dietze: Vom Startrainerstatus in China in 15 Stunden in den Nahe-Eisschrank

Eigentlich wollte Helge Dietze am Sonntag nach 15 Stunden Flug und seiner Landung in Frankfurt noch schnell mit seinem SC Birkenfeld in der Bezirksliga in Langenlonsheim kicken, doch dann bremsten Schnee und Eis seinen Elan. Helge Dietze kam aus China, von einem Kurztrip nach Shenzhen im Südosten des Landes. Drei Tage lang war der Trainer des SC Birkenfeld mit der chinesischen Firma Oak Garden vom Umweltcampus unterwegs, um in China Werbung für ein Fußballcamp in Birkenfeld zu machen.

Nachspielzeit von Sascha Nicolay Wir erinnern uns – im Sommer war der SC Birkenfeld Mitveranstalter eines Fußballcamps für chinesische Kinder. Kult-Torwart Tomislav Piplica, dem einst bei Energie Cottbus ...

Lesezeit für diesen Artikel (693 Wörter): 3 Minuten, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.