Plus Neuhäusel

Weise und Gilles legen im Wäller Lauf-Cup beim „Lauf am Steinrausch“ vor – Sekunden-Krimi bei den Frauen

i Richard Weise (Startnummer 498) drückte in Neuhäusel von Beginn an aufs Tempo. Nach rund drei Kilometern konnte dem Koblenzer nur noch Manuel Knie (Startnummer 435) von den Tribärs Sespenroth folgen. Foto: Andreas Hergenhahn

Dieser April hat es in sich, auch in Neuhäusel mussten die Organisatoren des „Laufs am Steinrausch“ auf die Unbilden des Wetters reagieren und haben die Strecke am Vorabend „wegen des Dauerregens angepasst“, wie Organisator André Beisel von der Sportgemeinschaft Neuhäusel berichtet. „Das ist auch gut angekommen“, fühlt sich Beisel bestätigt und ist mit der Resonanz zufrieden. „Insgesamt war es eine gute Beteiligung – trotz des kalten Regenwetters“, bilanziert er.