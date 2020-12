Koblenz

Normalerweise würde sich Heiko Wiesenthal heute nach der Arbeit als Ergotherapeut im Brüderkrankenhaus auf den Weg nach Leverkusen machen und dort mit den besten deutschen Sitzvolleyballern trainieren. An zwei anderen Wochenabenden wäre Heimtraining mit der Rheinland-Pfalz-Auswahl in der Sporthalle im Brüderkrankenhaus angesagt, teilweise auch Sondertraining alleine. Wenn er nicht gerade mit der deutschen Sitzvolleyball-Nationalmannschaft irgendwo in der Welt herumreisen würde. So wie Ende Februar, als sich das deutsche Team bei einem Turnier in Moskau auf das entscheidende Qualifikationsturnier für die Paralympischen Spiele vorbereitete.