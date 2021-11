„Zurück in die Zukunft“ heißt es am Samstag für Trainer Manuel Scherer, wenn der Schulsportverein vom Heinzenwies-Gymnasium aus Idar-Oberstein zum zweiten Auswärtsspiel in der Rheinland-Pfalz-Liga in der Langenlonsheimer Realschul-Halle beim VSC Spike Guldental antritt.