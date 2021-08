Für die Annalen-Schreiber der Frankfurter Eintracht ist der letzte Spieltag der Fußball-Saison 1972/1973 wohl eher ein sehr nachrangiges Datum. In einer kaum noch relevanten Begegnung standen sich zwei Mittelfeld-Mannschaften gegenüber, und die Gäste vom MSV Duisburg gewannen mit 3:1 (1:1). Ausgerechnet auf dem Bieberer Berg in Offenbach, wohin die Frankfurter wegen Umbauarbeiten an ihrem Stadion im Vorfeld der WM 1974 ausweichen mussten. 8000 Leute sahen zu.