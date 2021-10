Hopp oder top – etwas anderes kennt der SV Niederfischbach in dieser Fußballsaison bisher nicht. In der Kreisliga A Westerwald/Sieg bestritten die „Föschber“ zehn Spiele, an deren Ende die Punkte noch kein einziges Mal geteilt wurden. Allerdings waren es öfter die Gegner, die alle drei Punkte einstrichen – vor allem in der Fremde. Ob in Schönstein (1:3), Daaden (1:3), Niederdreisbach (0:1) oder in Hamm (0:5), immer waren es die anderen, die hinterher jubelten.