Die Anzeichen verdichten sich, dass es in der Kreisliga B in diesem Jahr nur einen Absteiger geben wird. Das macht die Konstellation im Tabellenkeller noch einmal extrem spannend, denn dort machen die SG Holzappel/Eppenrod/Gutenacker II und der VfL Altendiez II den künftigen C-Ligisten unter sich aus. Am Sonntag steigt ab 12.15 Uhr auf dem Rasenplatz am Herthasee das direkte Duell der Kellerkinder.