Winzberg

In einer Nachzügler-Partie des dritten Spieltags der Fußball-Kreisliga B Süd hat sich die Reserve der neuen SG Viertäler Oberwesel gegen die Zweitgarnitur des TuS Rheinböllen mit 3:2 (1:1) durchgesetzt. In der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte Sascha Laudert den viel umjubelten Siegtreffer für die Gastgeber vor mehr als 100 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz in Winzberg.