Simmern

Toller Derby-Abend in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Die vier Rhein-Hunsrück-Klubs sind am zweiten Spieltag am Mittwoch unter sich. Um 19.30 Uhr heißt es SG Mörschbach gegen SG Braunshorn und um 20.15 Uhr SG Viertäler Oberwesel gegen TuS Rheinböllen.