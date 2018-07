Langer Atem bis zum Seepferdchen: Viele Kinder können nicht mehr richtig schwimmen

Rund 60 Kinder tummeln sich am Mittwochvormittag in den drei Becken des Diezer Hallenbads. Drei Klassen drei verschiedener Schulen sind gleichzeitig im Oranienbad.

Schulen gehen mit ihren dritten Klassen ins Hallenbad, wie hier ins Oranienbad Diez, um den Kindern schwimmen beizubringen. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklären die Grundschulen, warum nicht alle von ihnen Schwimmunterricht anbieten können – wieso er aber eigentlich wichtig ist.

Als die eine ihren Schwimmunterricht beendet, kommt auch schon die nächste Klasse im Bus vorgefahren. Nicht nur Schulen aus Rheinland-Pfalz suchen wöchentlich das Hallenbad auf. Mit elf Schulen sind auch mindestens genauso viele aus Hessen vor Ort. Aufs Jahr gesehen, wird das Drehkreuz am Eingang somit ganze 29.000-mal betätigt. Wenn so viele Kinder teils gleichzeitig im Wasser sind, ist höchste Vorsicht geboten. Auch aus dem Grund, dass viele von ihnen (noch) nicht richtig schwimmen können. Verglichen mit der Zeit von vor 15, 20 Jahren, scheinen das etliche mehr zu sein. Unsere Zeitung fragte bei den Grundschulen und ihren Schwimmlehrern, bei DLRG-Ortsgruppen und Hallenbädern nach, woran das liegen könnte.

17 Grundschulen im Rhein-Lahn-Kreis – Förder- und Waldorfschulen sind dabei einbezogen – bieten Schwimmunterricht an, 5 der insgesamt 22 Grundschulen bieten keinen an.

Die DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) Diez und die DLRG Nassau sind sich einig: Die Nachfrage an Schwimmkursen ist enorm groß. Doch oftmals können gar nicht genügend Plätze angeboten werden, weil Personal oder Wasserflächen fehlen. Und viele Eltern gingen mit ihren Kindern selbst gar nicht mehr so häufig schwimmen wie früher. Marion Biron, Sport- und Schwimmlehrerin an der Pestalozzischule Diez, weiß aus eigener Erfahrung, dass es für Vater und Mutter, die heutzutage meist beide berufstätig sind, schwierig sein kann, mit ihrer Tochter oder ihrem Sohn schwimmen zu gehen. „Wenn das Kind die Ganztagsschule besucht und erst nachmittags nach Hause kommt, kommen die Eltern verständlicherweise nicht gleich auf die Idee, dann noch ins Schwimmbad zu fahren.“ Um schwimmen zu lernen oder um überhaupt schwimmen zu gehen, sei auch immer ein Erwachsener nötig. Laut Olaf Urban von der DLRG Nassau habe sich die Freizeitgestaltung aber ohnehin in den vergangenen Jahren sehr stark gewandelt, sodass Sport in der heutigen Zeit nicht unbedingt an erster Stelle stehe.

Nicht alle Jungen und Mädchen erwerben bis zum Ende des dritten Schuljahres ihr Seepferdchen. Da ist es schon eine kleine Besonderheit, wenn Kinder im Alter von neun ihr Schwimmabzeichen in Silber haben.

Personal und Bäder fehlen

Zu dem Aspekt, dass Wasserflächen fehlen, erklärt Edgar Groß, Geschäftsführer des Diezer Hallenbads, dass Bäder oftmals aus dem Grund geschlossen werden, weil Kommunen kein Geld haben. „Also fallen ganz schnell Möglichkeiten weg, Kindern schwimmen beizubringen.“ Ebenso sei Personalmangel ein Problem. Dies nennen auch die Grundschulen als Grund, wieso sie den Kids keinen Schwimmunterricht anbieten können. Für einige Schulen ist es aber auch nicht möglich, zum nächsten Schwimmbad zu fahren, heißt es auf Nachfrage. So gibt es aber auch Einrichtungen, die nach eigenen Angaben keine Lehrer mit erforderlicher Rettungsschwimmlizenz haben, weil zum Beispiel aufgrund der kleinen Größe der Schule nur vier Lehrkräfte angestellt sind. Von insgesamt 22 Grund-, Förder- und Waldorfschulen im Kreis bieten derzeit 17 Schwimmunterricht an.

Dass es aber durchaus wichtig ist, dass Kinder schon im jungen Alter mit Schwimmen beginnen, erklärt Dennis Kaluza vom Oranienbad Diez: „Mit Schwimmunterricht sollte früh begonnen werden, weil jüngere Kinder schneller lernen als ältere Kinder und Erwachsene.“ Wie schnell die Jungen und Mädchen das Schwimmen tatsächlich lernen, macht Schwimmlehrerin Marion Biron an einem Beispiel fest. Einer ihrer Schüler traute sich am Anfang des Schuljahres noch nicht einmal ins Wasser, einige Wochen später tauchte er im Nichtschwimmerbecken nach Reifen, und jetzt kann er schon schwimmen.

Die Daten stammen aus einer ADD-Abfrage und beziehen sich auf das Schuljahr 2015/16. Im Schulbezirk Koblenz gibt es 321 Grundschulen und 3 verbundene Grund- und Realschulen plus. Davon erteilen 207 Schwimmunterricht (64 Prozent), 117 oder rund 36 Prozent keinen Schwimmunterricht.

Zahl der Nichtschwimmer wächst

Auffällig ist, dass am Schuljahresanfang ein Drittel der Klasse Nichtschwimmer ist. „Außerdem ist eine Handvoll der Schüler noch nie zuvor in einem Schwimmbad gewesen und macht dadurch erst im dritten Schuljahr die ersten Wassererfahrungen.

Das ist enorm viel, wenn man das mit früher vergleicht: Vor 15 Jahren gab es pro Schuljahr vielleicht mal einen einzigen Schüler“, sagt Marion Biron, die seit 15 Jahren Sport und Schwimmen unterrichtet. Und die Zahl der Nichtschwimmer sei wachsend – was auf keinen Fall nur an den Flüchtlingen liege, betont sie. „Zudem haben damals viele Kinder schon in den ersten Wochen des Unterrichts ihr Seepferdchen gemacht. Jetzt dauert das teils bis zum Ende des Schuljahres.“

Gründe für nicht erteilten Schwimmunterricht. Die Daten stammen von der ADD in Trier.

Doch auch wenn manche Kinder einen langen Atem bis zum Seepferdchen brauchen, so ist dies ein Ziel, das die Grundschulen verfolgen. Vivian Schmidt, ebenfalls Sport- und Schwimmlehrerin an der Pestalozzischule Diez, nennt ein anderes Ziel, das für viele Kinder fast schon wichtiger ist als der Erwerb des Seepferdchens: „Ziel ist es auch oft, dass die Kinder keine Angst mehr vor dem Wasser haben und dass sie wieder irgendwie ans Ufer oder an den Beckenrand kommen, wenn sie mal in einen See oder in ein Becken fallen sollten.“

Bei den vielen Kindern, die nicht einmal das Seepferdchen erwerben, ist es daher schon etwas Besonderes, wenn ein Kind das Bronze- oder Silberabzeichen besitzt. Auch solchen Kindern soll beim Schulschwimmen nicht langweilig werden. Im Gegenteil: Sie werden sogar gefördert und können ihr nächstes Abzeichen während des Unterrichts machen. So haben alle Kinder Spaß am Schwimmen. Wie viel, das erklären Lana und Charlotte: „Schwimmen ist das Coolste, viel schöner als Sport, weil man hier nicht so viel laufen muss.“

