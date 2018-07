Fußpilz, Warzen & Co.: Wie Eltern ihre Kinder schützen

Sommerzeit ist Schwimmbadzeit. Doch welche gesundheitlichen Gefahren lauern in öffentlichen Bädern? Unsere Zeitung hat mit dem erfahrenen Hautarzt Dr. Bernhard Uehre aus Hachenburg über Fußpilz, Warzen und Co. gesprochen. Dabei gibt der Facharzt für Dermatologie, Phlebologie und Allergologie auch Tipps, wie sich Kinder und Erwachsene schützen können.

Nicht selten bringen Kinder Warzen aus dem Schwimmbad mit. Die Erreger, die durch die aufgeweichte Haut leichter eindringen können, tummeln sich auf den Böden und im Wasser.

Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Fußpilz, Warzen, Ausschlag und Co.: Welche Risiken lauern in unseren Bädern?

Fußpilz kann man sich in öffentlichen Bädern, Hotels oder Saunen holen – also überall wo man barfuß läuft, insbesondere bei schlechter Durchblutung und mangelnder Hygiene zwischen den Zehen. Normale Hand- und Fußwarzen sowie Dellwarzen, auch Schwimmbadwarzen genannt, die am gesamten Körper auftreten können, sind ein weiteres Übel. Hand- und Fußwarzen werden im Übrigen auch durch eine schlechte Durchblutung und Turnschuhe begünstigt. Ein Hautausschlag nach dem Schwimmbadbesuch droht nur bei mangelnder Rückfettung der Haut.

Warum bekommen manche Kinder schneller Warzen als andere Kinder?

Kinder, die eine Veranlagung zu Neurodermitis und zu trockener Haut, die sogenannte Atopie mit Heuschnupfen, Neurodermitis und Asthma, haben, sind in der Regel stärker betroffen. Denn eine trockene und rissige Haut ist anfälliger.

Dermatologe Dr. Bernhard Uehre. Foto: Privat/Praxis Dr. Uehre

Wie lassen sich Warzen behandeln?

Neben Dellwarzen sind auch Hand- und Fußwarzen eine Krux, weil es kein echtes Virusmedikament gibt. Warzen werden mit Zellgift, ätzenden Säuren oder mit einer Kältetherapie mittels Eisspray behandelt. Schwimmbadwarzen werden erst einmal abwartend kuriert, manchmal gehen sie von allein wieder weg. Tritt diese Spontanheilung nicht ein, werden sie mit reizenden Tinkturen behandelt, oder sie werden entfernt.

Wie groß ist die Ansteckungsgefahr?

Die Ansteckungsgefahr ist eher gering, es sei denn, man hat die bereits genannten Risikofaktoren. Bei Dellwarzen sollten Kinder nicht zusammen in eine Badewanne gehen, denn die Warzen werden übers Wasser übertragen.Wenn die Warzen fachgerecht und gründlich behandelt sind, ist das Virus im Allgemeinen beseitigt, kann aber an einzelnen Stellen vom Immunsystem in Schach gehalten werden, ohne dass Warzen sichtbar sind. Bei schlechter Durchblutung und schwächelndem Immunsystem kann das Virus wieder ausbrechen. Mit Warzen infizierte Kinder und Erwachsene sollten im Sinne der Sozialverantwortung keine öffentliche Badeanstalten besuchen, das gilt dann auch fürs Schulschwimmen. Hierbei könnte man ausnahmsweise mit einer Zinkpaste die Warze abdecken. Da das aber den meisten Menschen egal ist, gehen viele infizierte Personen dennoch schwimmen. So endet der Kreislauf nie.

Wie sieht denn eine gute Prophylaxe aus?

Eine intensive Hautpflege hilft vorbeugend, denn so finden Viren keine keine Risse oder wunden Stellen, an denen sie sich festsetzen können. Auch die Dauer des Aufenthalts im Schwimmbecken spielt für die Ansteckungsgefahr eine große Rolle, weil die Haut bei einer längeren Badezeit aufweicht und durchlässig wird. Vor dem Schwimmen kann man die Haut mit haftenden Mandelölsalben schützen. Um hautempfindliche Kinder zu schützen und ein Austrocknen der Haut (Austrocknungsekzeme) zu vermeiden, sollte man sie auch nach dem Schwimmen mit einer halbfetten Bodylotion eincremen. Sehr hautempfindliche Personen sollten nicht schwimmen gehen. Meiner Erfahrung nach gibt es nur wenige Kinder, die durch Schwimmbadbesuche Hautprobleme kriegen, da die modernen Chloranlagen nur geringe Mengen absondern. Ebenfalls Atemwegsreizungen sind eher selten, da der Chlorgehalt in der Luft gering ist und die Belüftungsanlagen in den modernen Schwimmbädern gut sind.

Und wie sieht es beim Thema Fußpilz aus?

Fußpilz ist nach wie vor ein großes Problem, mangels Hygiene und schlechtem Schuhwerk. Es gibt wirksame Pilzcremes sowie das gute alte Fußbad mit Kernseife und anschließendem Abreiben des Fußes – das ist eine gute Pflege und regt die Durchblutung an. Der Fußpilz zeigt sich zuerst im Zehenzwischenraum an der Kleinzehe.

Das Gespräch führte Stephanie Kühr