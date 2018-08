Eine Herzensangelegenheit: Verein sichert seit 30 Jahren Überleben des Bades in Kamp-Bornhofen

Dicke Schweißperlen rinnen über Stirn und Rücken von Harald Kimmel, während der 67-jährige Ehrenamtler mehrere Säcke mit Reinigungsmitteln auf einen Handwagen lädt. Irgendwelche Arbeiten fallen ja immer an: Der Rasen muss gestutzt, Becken und Gehwege von Vogeldreck befreit oder der pH-Wert kontrolliert werden.

Thomas Morkramer (links) und Harald Kimmel im Kamper Freibad. Foto: Martin Boldt

Oft geselle sich auch noch Unerwartetes dazu: Gerade etwa hat ein Ventil in der Wasseraufbereitung des Freibades in Kamp-Bornhofen seinen Geist aufgegeben. „Und so ein Bauteil wird natürlich nur auf Bestellung angefertigt“, murrt Thomas Morkramer, der sich dazugesellt. Bei 30 Grad im Schatten nicht öffnen zu können, das sei schon ärgerlich, sagt der Vorsitzende des Vereins zur Erhaltung des Freibades (VEF).

Blick ins Freibad. Foto: Martin Boldt

Seit genau 30 Jahren kämpft der Zusammenschluss mit seinen heute rund 175 Mitgliedern trotz klammer Kassen des 1600-Seelenörtchens für einen Fortbestand des Spaßbades. „Neben Rüdesheim, Wiesbaden und Koblenz sind wir die Einzigen, die unmittelbar am Rhein liegen“, betont Morkramer stolz. Auslöser für sein Engagement war ein Beschluss des Verbandsgemeinderats Braubach aus dem Jahr 1987, der eine Schließung des Freibades vorsah. „Es war im Prinzip noch nutzbar, aber in der Unterhaltung zu teuer“, sagt Morkramer.

Der von dem damaligen Ortsbürgermeister Gerd Mohr angeführte Protest gegen das Vorhaben mündete schlussendlich ein Jahr später in der Vereinsgründung, und die Ortsgemeinde übernahm die Trägerschaft des Freibades. Mit zahlreichen Aktiven wurden der weitere Betrieb und vor allem die jährlichen Instandsetzungsarbeiten gestemmt. Knapp 20 Jahre ging das gut, „dann irgendwann war das Bad aber so marode und technisch veraltet, dass etwas passieren musste“, sagt Morkramer. Teile des Beckenrandes drohten abzubrechen, und auch eine moderne Überlaufrinne fehlte weiterhin. „Wir haben dann gedrängelt, überall, bei der Kreisverwaltung, beim Land. Unser Signal war eindeutig: Wenn ihr nicht bald etwas macht, dann machen wir hier schon bald auch nichts mehr.“ 2008 dann gab es grünes Licht für eine Generalsanierung. Für 2,1 Millionen Euro wurden die alten Becken mit Edelstahl ausgekleidet und eine trennende Wand abgebrochen, um den heutigen Durchgang zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich zu schaffen. „Wir haben nun zum Glück nicht mehr diese Streicherei mit den stinkenden Farben und auch kein Sandstrahlen mehr“, freut sich Harald Kimmel.

Ohne den VEF geht es aber auch heute nicht: Die vielen Arbeitseinsätze würden mit rund 100.000 Euro im Jahr zu Buche schlagen. „Das sind hier alles Leute, denen das Freibad am Herzen liegt. Wir wollen, dass die Kinder auch zukünftig eine Möglichkeit haben, um schwimmen zu lernen“, erklärt Morkramer die Motivation. Martin Boldt