Deutschland-Tour: Hier fahren die Profis durch den Kreis Neuwied

Mit kaum mehr als 20 km/h zuckelt der weiße VW über die Landstraße zwischen Dierdorf und Wienau, von genervten Fahrern hinter ihm lässt sich der Mann am Steuer nicht aus der Ruhe bringen. Kilometer für Kilometer kämpft er sich unwesentlich schneller als Schritttempo durch die Verbandsgemeinde. Jede Abzweigung, jeder landwirtschaftlichen Weg, der kreuzt und jeder Fahrbahnteiler entlang seiner Route ist ihm bekannt. Es ist das vierte Mal, dass Ulrich Seiler die Strecke von Brückrachdorf nach Wienau abfährt – und nicht das letzte Mal. Er ist unterwegs im Auftrag des Radsports.

Profiradsport im Kreis Neuwied: Am 23. August ist es wieder so weit: Dann führt die erste Etappe der Neuauflage der Deutschland-Tour durch die Verbandsgemeinden Dierdorf, Puderbach und Asbach. Foto: Jörg Niebergall

Am 23. August werden Radprofis die Strecke entlangrasen. Für den Abschnitt der Deutschland-Tour, der durch die Verbandsgemeinde Dierdorf führt, werden sie keine zehn Minuten benötigen. Die Vorbereitungen dafür dauern Monate. Ulrich Seiler koordiniert den Teilabschnitt durch den Westerwald. Mit der Polizei, mit dem Ordnungsamt, mit der Verwaltung fährt er die Strecke ab, notiert jede potenzielle Gefahrenquelle und wie sie am 23. August abgesichert werden soll. Der Bad Marienberger Seiler ist seit mehr als 20 Jahren Kommunalpolitiker im Westerwald, saß zwischendurch im Landtag – und ist selbst Radsportfan. „Ich kenne die meisten Bürgermeister in den sieben Verbandsgemeinden, die ich betreue, da war ich wohl die logische Wahl für den Job“, sagt Seiler.

Der Streckenverlauf der Deutschland Tour.

Den Kreis Neuwied erreicht die Deutschland-Tour am 23. August in Brückrachdorf. Von dort fahren die Profis nach Dierdorf und über Wienau in die Verbandsgemeinde Puderbach. Von Raubach geht es entlang der L 267 nach Puderbach und dort auf die L 265. Kurz vor Dürrholz schwenkt die Strecke nach rechts ab Richtung Döttesfeld und verlässt dann den Kreis Neuwied Richtung Oberlahr. Im Kreis Neuwied liegen dann wieder Neustadt, Unterelsaff, Günterscheid, Hallerbach und Rederscheid an der Tourstrecke, bevor diese Rheinland-Pfalz verlässt. Insgesamt 154 Kilometer werden die Radprofis nach dieser ersten Etappe von Koblenz nach Bonn in den Beinen haben.

Ulrich Seiler koordiniert die Tourvorbereitung im Westerwald. Foto: Robin Brand

Anfang Juni steuert Seiler sein Auto das vierte Mal durch den Dierdorfer Abschnitt. Ein Mitarbeiter der Verwaltung und einer des Ordnungsamts erläutern die Funktionen jeder Ein- und Ausfahrt entlang der Strecke. Manchmal antwortet Seiler „Flatterband“, ein anderes Mal will er einen Ehrenamtler an der Strecke postiert wissen. Und an den Fahrbahnteilern ist die Sache ohnehin klar. „Das machen Profis. Die Fahrer rasen mit 50, 60 Stundenkilometern auf den Fahrbahnteiler zu und schwenken erst fünf Meter vorher ab“, erklärt Seiler. Um da ein gelbes Fähnchen schwenkend die Ruhe zu bewahren, braucht es Erfahrung. Nach einer knappen Stunde ist die vierte Befahrung der Strecke beendet. 32 Ehrenamtler braucht Seiler allein auf dem Dierdorfer Abschnitt, um die Strecke zu sichern. Etwa 40 weitere in der VG Puderbach.

Am 23. August selbst wird Seiler etwa 2500 Kilometer mit dem Auto unterwegs gewesen sein, immer die gleichen Streckenabschnitte im Westerwald entlang. „Wir werden etwa eine Stunde vor dem Feld fahren, eine Viertelstunde hinter uns die Polizei“, sagt Seiler. Ihnen nach folgt das Feld. Geht alles glatt, hat es die VG Dierdorf binnen zehn Minuten wieder verlassen.

Den Streckenverlauf finden Sie hier: Deutschland-Tour.

Freiwillige, die am 23. August helfen möchten, die Strecke zu sichern, erhalten Infos bei der VG Dierdorf, Tel 02689/291 20 oder -22, bei der VG Puderbach, Tel. 02684/858.200 und bei der VG Asbach, Tel. 02683/912.152

Von unserem Redakteur Robin Brand