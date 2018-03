Wer darf muslimische Gefangene betreuen? Imame müssen künftig zur Sicherheitsüberprüfung

Die Situation in den Haftanstalten beschäftigt politische Debatten seit Monaten, teils auch hoch emotional. Jetzt soll nicht nur mehr Personal eingestellt werden. Das Kabinett hat auch Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht – zur neuen Sicherheitsüberprüfung von Imamen, die Muslime hinter Gittern religiös betreuen bis zur Frage, ob JVA-Beamte haften oder auf die Anklagebank müssen, wenn Häftlinge im offenen Vollzug eine schwere Straftat begehen.

Foto: picture alliance

Derzeit stehen drei Beamte in Limburg vor dem Landgericht, weil bei der tödlichen Geisterfahrt eines Freigängers eine junge Frau starb. Für Brisanz hatte auch gesorgt, dass der türkische Islamverband Ditib Einfluss auf Häftlinge hat.

Sicherheitsüberprüfung der Imame: Nach einer seit Jahrzehnten geltenden Vereinbarung kann das türkische Generalkonsulat Imame in Gefängnisse entsenden, die türkisch-stämmige Haftlinge religiös betreuen. Justizminister Herbert Mertin (FDP) hatte dabei den konsularischen Charakter der Betreuung hervor gehoben. Dieser werde auch bei in der Türkei inhaftierten Deutschen so eingefordert. Als im Sommer aber bekannt wurde, dass die Imame auch nichttürkische Gefangene besuchten, stoppte Mertin diese ausgedehnte Praxis. Seitdem versucht er auch, die religiöse Betreuung grundlegend zu ändern. Seit Dezember ist auf Honorarbasis ein Islamwissenschaftler in Diez tätig, der in deutscher Sprache auf die Häftlinge zugeht. Sind die Erfahrungen gut, soll diese Tätigkeit Zug um Zug auf andere Anstalten ausgedehnt werden – mit Personen, die ein mehrstufiges Auswahlverfahren bestehen müssen. Ob künftig nur neu eingesetzte Imame überprüft werden oder auch bereits tätige, ist offen. Aktuell sitzen etwa 500 Gefangene muslimischen Glaubens (Anteil von 15 Prozent) in den rheinland-pfälzischen Gefängnissen. Um mögliche Radikalisierung und eine damit wachsende Bedrohungslage zu verhindern, sollen nur noch Personen eingesetzt werden, „die Gewähr dafür bieten, fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes zu stehen“, betont Mertin.

Handlungssicherheit im offenen Vollzug: Seit drei Justizbeamte aus Wittlich und Diez wegen eines Mitverschuldens an einer tödlichen Geisterfahrt eines Freigängers in Hessen angeklagt wurden, schrecken Beamte vor der Entscheidung zurück, Häftlingen den offenen Vollzug zu ermöglichen. Aktuelle Folge: Dort sind für Männer von 245 Plätzen aktuell 157 frei. Für Frauen, die nur noch nachts hinter Gitter müssen, gibt es 43 Plätze. Nur 31 sind belegt. Deshalb will Mertin nun die Handlungssicherheit der Vollzugsbediensteten erhöhen.

„Die Entscheidung über die Unterbringung im offenen Vollzug muss sich vor allem auf die aktuellen Eindrücke“ der JVA-Bediensteten stützen. Vorstrafen und andere Erkenntnisse aus der Vergangenheit seien zwar zu berücksichtigen, „ausschlaggebend muss jedoch die gegenwärtige Beurteilung des Behandlungserfolges sein“, erklärt das Ministerium. „Handeln die Vollzugsbediensteten nach diesen aktuellen Vollzugseindrücken, darf es nicht sein, dass sie selbst für strafbares Verhalten der Straf- und Jugendstrafgefangenen während der Unterbringung im offenen Vollzug haften“, erklärt es dazu. Ob dies sinnvoll ist, kommt in einem Anhörverfahren mit Experten auf den Prüfstand.

Der Prozess, der bundesweit erste gegen JVA-Bedienstete, läuft in Limburg noch. Nach der Anklage haben zwei JVA-Beamte für eine Verlegung des Mannes in den offenen Vollzug nach Diez plädiert, gegen die Empfehlung einer Bewährungshelferin. Die hatte die Neigung des Mannes, ständig ohne Führerschein Auto zu fahren, einer Sucht gleich gesetzt. Der dritte Beamte soll die Empfehlung der Kollegen nicht überprüft haben.

Weniger Bürokratie bei Ersatzstrafen: Wer Geldstrafen nicht bezahlt und auch ersatzweise keine Sozialstunden ableistet, landet auch hinter Gittern, um die Strafe abzusitzen. In diesen Fällen sollen künftig für diese Personen keine zeitaufwendigen Vollzugs- und Eingliederungspläne mehr erarbeitet werden müssen. Denn diese Personen sind im Schnitt nur fünf Wochen in Haft. Dies soll das Personal „von vielfach als unnötig empfundener Bürokratie entlasten“ und ihm mehr Zeit geben, sich mit den Strafgefangenen zu beschäftigen. Im Jahr 2016 haben 1983 Personen eine Ersatzstrafe verbüßt – im Schnitt 35,3 Tage lang. Jeder Tag kostete den Staat 138,43 Euro.

Von unserer Chefreporterin Ursula Samary