Betrug bei Rabattzahlungen der Post: Beschuldigte aus Rheinland-Pfalz

Aus unserem Archiv

Koblenz/Bonn

An dem groß angelegten, mutmaßlichen Betrug bei Rabattzahlungen der Deutschen Post sollen mehrere im Norden von Rheinland-Pfalz wohnende Menschen beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittele gegen insgesamt 14 Beschuldigte, teilte Oberstaatsanwalt Rolf Wissen am Montag mit. Drei der Verdächtigen sitzen demnach in Untersuchungshaft.