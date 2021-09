Windhagener Karnevalisten wählten ihren neuen Vorstand

Anfang November will die KG zur Sessionseröffnung ihre bekannte Mädchen- und Herrensitzung unter Berücksichtigung von besonderen Corona-Auflagen – voraussichtlich der 3G-Plus-Regelung veranstalten. Infolge Corona konnte die KG Wenter Klaavbröder in 2020 ihre Generalversammlung nicht durchführen. Diese fand vor kurzem unter erhöhten Corona-Auflagen im Forum Windhagen statt. Vorsitzender Alexander Rüddel konnte zu der Versammlung die erfreuliche Anzahl von 65 Mitgliedern, darunter auch das noch amtierende Prinzenpaar Jörg und Nicole Paul begrüßen. Aktuell hat der 312 Mitglieder.

Zu Beginn erfolgte ein Gedenken an verstorbene Vereinsmitglieder und die Opfer der Flutkatastrophe. Aufgrund der im letzten Jahr ausgefallenen Versammlung gab der Vorstand dieses mal einen Rechenschaftsbericht für zwei Jahre ab. Haupttagesordnungspunkt des Abends war die Neuwahl des Vorstandes. Wahlleiter war hier Andreas Krings. Christoph Vorbringer trat nicht mehr zur Wahl an, dafür wurde Holger Krumscheid neu als zweiter Vorsitzender in den Vorstand gewählt. Alle anderen Vorstands-Positionen sind unverändert geblieben. Die Wahl erfolgte mit deutlicher Mehrheit (ohne Gegenkandidatur). Der Vorstand dankt Christoph Vorbringer für seine bisherige Tätigkeit und wünscht seinem Nachfolger eine gute Zusammenarbeit in der neuen Funktion.

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Erster Vorsitzender, Alexander Rüddel

Zweiter Vorsitzender, Holger Krumscheid

Sitzungspräsident, Dennis Heinemann

Kassierer, Stefan Meyer

Schriftführer, Matthias Schöneberg

Getränkewartin, Sabine Krumscheid

Terminkoordinator, Sven Hecken

Helferwartin: Claudia Gronewold

Aufbauwart: Sven Fischer

Für die Kassenprüfung wurden Anja Acs und Jan Ehrhardt gewählt.

Aufgrund von Corona konnten im November vergangenen Jahres und auch im Frühjahr diesen Jahres die gewohnten Veranstaltungen nicht stattfinden. Am Karnevalssonntag wurde alternativ erstmals die Online-Sitzung „Windhagen doheim“ gestartet. Für Freitag, den 5. November ist aber die Mädchensitzung unter anderem mit Guido Cantz und Cat Ballou und für Sonntag, 7. November die Herrensitzung unter anderem mit Volker Weininger und Cat Ballou, natürlich unter Berücksichtung der aktuellen Corona-Auflagen, geplant.