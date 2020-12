Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 13:31 Uhr

Asbach

Stille Kranzniederlegung in Asbach

Ohne die sonst übliche Beteiligung der Westerwaldklänge Asbacher Land und der Bevölkerung erfolgte in diesem Jahr – coronabedingt – das Gedenken an die Weltkriegstoten am Ehrenmal in Asbach.