Stadtjugendring begrüßt die Aegidienberger Hubertusschützen als 37. Mitgliedsverein

Die Delegiertenversammlung des Stadtjugendrings stimmte dem Aufnahmeantrag zu. Somit vertritt der Stadtjugendring nunmehr insgesamt 37 Vereine und Gruppierungen, die in Bad Honnef Kinder- und Jugendarbeit leisten. Die Delegierten der Mitgliedsverbände hatten außerdem über die künftige Zusammensetzung des Vorstands zu entscheiden. Marius Nisslmüller wurde dabei einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Seine neue Stellvertreterin ist Kim Zurstrassen, die ehrenamtlich bei der Katholischen Jungen Gemeinde (KjG) Bad Honnef tätig ist. Den geschäftsführenden Vorstand komplettiert Marcelo Peerenboom, der als Kassierer wiedergewählt wurde. Beisitzer sind Moritz Zummack, Olaf Beddies, Anne Larroque, Anna-Lu Masch und Oliver Rahn.

Der Stadtjugendring Bad Honnef hat sich für den Rest des Jahres einiges vorgenommen: So stellt er gemeinsam mit der Stadt Bad Honnef erneut die Ausbildungsbörse auf die Beine. Geplant ist eine Präsenzveranstaltung am 28. Oktober, bei der sich Firmen aus Bad Honnef und Umgebung präsentieren können. Erstmals wird sich die Ausbildungsbörse dabei auf zwei Orte verteilen: Ein Teil der Stände wird im Rathaus aufgebaut, ein weiterer in der ehemaligen Konrad-Adenauer-Schule. Interessierte Firmen können sich unter www.sjr-honnef.de/boerse informieren und anmelden. Zur Börse erscheint auch wieder ein Ausbildungsatlas – diesmal online und als gedruckte Broschüre. Daneben plant der Verein eine Aktion zur Frage „Ein Jahr nach der Kommunalwahl: Was haben die Parteien für die Jugend erreicht?“ Marius Nisslmüller erläutert: „Wir wollen den Stadtrat auf den Prüfstand stellen und der Frage nachgehen, welche Wahlversprechen tatsächlich umgesetzt werden. Jugendliche werden die Fraktionsvorsitzenden und den Bürgermeister mit ihren Forderungen konfrontieren.“ Vorgesehen ist ein informatives, kurzweiliges Videoformat, das der Stadtjugendring in Kürze ausführlicher vorstellen wird. Aktuell läuft darüber hinaus die beliebte Feriennaherholung mit mehr als 100 Kindern.

Trotz Corona ist es dem Stadtjugendring auch in diesem Jahr gelungen, die Ferienaktion zu organisieren. Sie endet am 13. August. Das große Open-Air-Festival R(h)einspaziert hingegen ist auch in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer gefallen. „Wir haben mit der Stadt inzwischen einen neuen Termin abgestimmt und freuen uns auf ein Wiedersehen auf der Insel am 13. August 2022. Dann feiern wir gemeinsam 30 Jahre R(h)einspaziert“, berichtet Marius Nisslmüller.