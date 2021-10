Neuwahlen beim Musikverein Blau-Weiß

Vereinsvorsitzender Pascal Berger begrüßte fast 50 Anwesende und ganz besonders Marga Schneider, Langzeit-Verpächterin des Vereinsgrundstücks, sowie das Ehrenmitglied Klaus Frank und entschuldigte den Ehrenvorsitzenden Hans Berger, der erstmalig seit 1957 nicht an der Versammlung teilnehmen konnte, weil er und seine Frau eine der vielen Gold-Hochzeitsreisen an diesem Wochenende unternommen hatte. Nach Bekanntgabe der Tagesordnung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung folgte die Totenehrung. Anders als die Jahre zuvor hat Pascal Berger den Tagesordnungspunkt der Neuaufnahmen vorgezogen, da wie im vergangenen Jahr eine fast gleich hohe Anzahl an Anträgen auf Mitgliedschaft abgegeben wurden. Im Jahr 2020 waren es 19 Neuanträge und in diesem Jahr 17. „Ein sehr erfreulicher Trend“, so der Vereinsvorsitzender, in dem man wieder einen Zuwachs verzeichnen konnte und kein einziges Mitglied ausgetreten ist. Die anwesenden Vereinsmitglieder stimmten bei allen Antragsstellern der Aufnahme in den Verein zu und hießen diese herzlich willkommen. Auf 168 Mitglieder ist dieser Verein aktuell angewachsen.

Als ihre letzte Amtshandlung las die Schriftführerin Kerstin Lemgen den Jahresbericht vor, der mit der Jahreshauptversammlung vom März 2020 begonnen und mit dem „Alternativ-Winzerfest“ im September 2021 geendet hat. Dieser Bericht war inhaltlich mit allen Glanzpunkten der vergangenen Monate bestückt, sehr kurzweilig und ansprechend vorgetragen. Über zahlreiche Veranstaltungen des Vereins wurden auch in der regionalen Presse sowie der Internetseite und auf Facebook berichtet, aber es waren einige Ereignisse dabei, die sehr viel amüsanter vorgetragen wurden. Der Verein dankte der Schriftführerin für diesen Bericht und die dafür geleistete Arbeit. Anschließend folgte der Bericht der übergangsweise eingesetzten Ersten und Zweiten Kassenwarte Felix Breidbach und Christian Selt, die die Arbeit von dem langjährigen Postenchef der Kasse Sebastian Frank übernommen haben, mit Dank für die sehr gute Einarbeitung und der einwandfreien Kassenführung. Finanziell steht der Verein auf gesunden Füßen. Zu verdanken hat das der Verein der Tatsache, dass sehr viele Privatpersonen, öffentliche Institutionen und zum Beispiel der Rotarier Club hohe Spenden dem Verein zukommen ließen. Kassenprüfer Heiko Aßmann, der zusammen mit Janina Schachtschneider im Vorfeld die ordnungsgemäße und einwandfreie Kassenführung feststellen konnte, bescheinigte dies dem Ersten und Zweiten Kassierer.

Bevor man zur Neuwahl des Vorstandes und der Kassenprüfer überging, dankte Pascal Berger allen engagierten Vereinsmitgliedern, den Aktiven, die den Verein musikalisch voranbringen, dem Vorstand mit guten Ideen sowie einer sehr guten Kommunikation miteinander, den Passiven für ihre Treue zum Verein und auch den beiden scheidenden Vorstandsmitgliedern Kerstin Lemgen und Sebastian Frank. Ein besonderer Dank, der mit einer Aufmerksamkeit verbunden war, galt der musikalischen Leitung Miriam und Ansgar Kremer und deren Einsatz zum Beispiel für den Videozusammenschnitt für das Online-Konzert, dem Zweiten Vorsitzenden Udo Schneider für seine mehr als 700 geleisteten Stunden der Digitalisierung des Notengutes, Marie Christien Hamann für die Ausbildung des Jugendorchesters und Sebastian Frank für seine jahrelange Arbeit als erstklassigen Kassenwart. Der Bericht der musikalischen Leiterin Miriam Kremer hat noch einmal verdeutlicht, wie schwer es war, fast 18 Monate nicht in Präsenz-Übungsstunden die Proben abhalten zu können und wenn, dann nicht unter gewohnten Bedingungen wie zum Beispiel im Vereinsgarten auf der Wiese oder einem Raum in der Jugendherberge. Sie ermutigte, dass man jetzt jede Gelegenheit nutzen sollte, wieder öfters zu üben und zur Probe zu kommen. Zeugwart Udo Schneider stellte fest, dass die Instrumente und weitere Ausrüstung im einwandfreien Zustand sind und regelmäßig gewartet und gepflegt werden. Danach wurde Uwe Reisdorf als Wahlleiter eingesetzt und er stellte den Antrag, die Kassenprüfer und den gesamten Vorstand zu entlasten worauf sich die Mitglieder alle einstimmig dafür entschieden, unter Stimmenthaltung der Vorstandsmitglieder.

Der neu gewählte Vorstand setzt sich nach ordnungsgemäßer Wahl wie folgt zusammen: Vorsitzender Pascal Berger, Zweiter Vorsitzender Udo Schneider, Geschäftsführer Ansgar Kremer (neu), der Pascal Berger mit diesem Amt entlastet, Schriftführerin Franziska Brenner (neu), Erster und Zweiter Kassenwart Felix Breidbach (neu) und Christian Selt (neu), Musikalische Leiterin Miriam Kremer, Zeugwart Marc Meikmann (neu), Pressewart Dörte Rose, Beisitzerin Marie Christien Hamann. Als Kassenprüfer wurde Heiko Aßmann für ein weiteres Jahr gewählt und als Zweiter Kassenprüfer Sebastian Frank. Beide nahmen die Ämter an. Das bedeutet, für die nächsten drei Jahre gibt Vereinsvorsitzender Pascal Berger durch Wiederwahl zusammen mit einem gut aufgestellten Team erneut den Ton an.

Der vorletzte Punkt waren die Ehrungen, die Kathrin Reisdorf für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft erhalten hat, und Hans Stein für 10 Jahre und zu guter Letzt als „Mann des Jahres“ Marc Meikmann, der diese Auszeichnung und den Pokal völlig überrascht aber zu Recht erhalten hat. Nach dem Punkt Verschiedenes, in dem zukünftige Aktivitäten angekündigt wurden, lud der Verein noch zu einem Umtrunk und geselligen Ausklang des Abends ein mit Döppekuchen und Federweißer. Ein Dankeschön gilt allen Helfern, die vor, während und nach der Versammlung geholfen haben. “Gut Schlag!"