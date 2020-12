Mitgliederversammlung beim Eifelverein Ortsgruppe Linz

Archivierter Artikel vom 27.03.2020, 09:46 Uhr

Trotz Coronavirus war die Versammlung mit 45 Mitgliedern recht gut besucht. Anwesend war auch Lutz Rössler, Vorsitzender der Bezirksgruppe Köln-Mittelrhein. Mit dem Volkslied „Im Frühtau zu Berge“ wurde die Versammlung eröffnet. Nach Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit sowie Genehmigung der Tagesordnung legte die Vorsitzende in ihrem Bericht alle Geschehnisse des vergangenen Jahres dar. Sie gab eine komprimierte Zusammenfassung zu den Aktivitäten des Vereins und zu den Auszeichnungen und Ehrungen des Jahres 2019. Mit rund 95 Mitgliedern blieb die Zahl konstant.

„Hinter uns lag ein vielseitiges Wander- und Besichtigungsprogramm. Fest stand, wir hatten wieder viel gesehen, konnten uns über rege Beteiligung an allen Angeboten freuen, die nicht nur Wanderungen, sondern auch Tagesfahrten und Wanderfreizeiten einbezogen.“ Im Anschluss reflektierten die Fachwarte in ihren Berichten den Jahresablauf 2019 recht gut. Die Wanderwartin Elke Kramer bezeichnete in ihrem Bericht das verflossene Wanderjahr als erfolgreich. So haben an den Wanderveranstaltungen 2019 bei 61 Wanderungen insgesamt 967 Teilnehmer teilgenommen. Glanzpunkte waren zwei Wanderfreizeiten im Juni in Bad Harzburg und im August an der Saarschleife.

Es gab auch wieder einige Ehrungen in Form von einer Wanderurkunde, gestaffelt für die Teilnahme an 50 bis 400 Wanderungen. Diese Ehrung wurde 14 Mitgliedern zuteil. Insgesamt 24 Mitglieder haben sich das Deutsche Wanderabzeichen in Gold oder Silber erwandert. Nicht alle zu Ehrenden konnten persönlich die Glückwünsche und Auszeichnungen entgegennehmen. Sie erhalten ihre Urkunden und Wandernadeln zu einem späteren Zeitpunkt. Die Versammlung bedachte die Geehrten mit reichlichem Applaus.

Der Kassenwart trug ausführlich den Kassenbericht mit allen Ein- und Ausgaben des Jahres 2019 vor. Die Kassenprüfer berichteten, dass sowohl das Kassenbuch als auch die Konten ordnungsgemäß geführt wurden und beantragten eine Entlastung des Kassenwartes und des gesamten Vorstandes, die einstimmig gewährt wurde. Das Ehrenzeichen für 40-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft im Eifelverein Ortsgruppe Linz wurde Luise Heidgen überreicht. Ein besonderer Tagesordnungspunkt waren die Ehrungen der Verdienstnadel des Eifelvereins, die für besondere Tätigkeiten im Verein verliehen werden: Die Grüne Verdienstnadel wurde von der Vorsitzenden Irmhild Füllenbach an Günter Schmitz überreicht. Völlig überrascht wurde die erste Vorsitzende mit der Verleihung der silbernen Verdienstnadel durch den Vorsitzenden der Bezirksgruppe Köln-Mittelrhein Lutz Rössler. Auch Eva Kirschbaum und Peter Weinhold wurde diese Auszeichnung überreicht.

Nach den Berichten unter dem Punkt „Verschiedenes“ und einem „kurzen Ausblick auf das Wanderjahr 2020“ war die Tagesordnung abgearbeitet. Die Vorsitzende dankte allen ehrenamtlich tätigen Mitgliedern, dem Vorstand und den Wanderführern, aber auch denjenigen, die im Hintergrund helfen, sehr herzlich für ihr Engagement, das den Verein lebendig und zusammen halte. Mit den Schlussworten der Vorsitzenden und den Wünschen, dass alle gesund bleiben sollen, wurde der offizielle Teil der Versammlung mit dem Lied „Nun will der Lenz uns grüßen“ um 18.30 Uhr beendet. Im Anschluss folgte noch ein geselliges Beisammensein.