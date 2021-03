Linzer Männergesangverein feiert virtuell Karneval

Karneval in Linz am Rhein, normalerweise eine Hochburg zum Feiern und fröhlichen Beisammensein, wenig Besinnlichkeit, viel Spaß und gute Unterhaltung überall, mit den Mitgliedern des Männergesangvereins mittendrin. Dieses Jahr mussten die fünfte Jahreszeit, der Straßenkarneval und die gut gefüllten Lokale leider ausfallen. Unter dem Motto „Mir all sin Linzer Karneval“ bleiben wir zu Hause, halten die Füße still und bieten dem Covid-19 Virus keine weiteren Andockmöglichkeiten.

Der Männergesangverein Linz nutzt aktiv die Online-Medien als Treffpunkt, zum persönlichen Austausch und zur Pflege des Vereinslebens. So auch am 11. Februar, Weiberfastnacht, die Sänger hatten sich zum Online-Meeting in Karnevalskleidung verabredet. Es wurde ein schönes, stimmungsvolles Treffen, mit Vorträgen und karnevalistischen Darstellungen im Rahmen dessen was möglich ist. Der erste Vorsitzende, Norbert Klein stellte die laufenden Planungen zur 200-Jahr Feier im Jahre 2022 vor, Toni Derek hielt einen seiner sehr tiefgründigen Vorträge. Die Sänger hatten viel Spaß an der geselligen Runde und freuen sich sehr auf die zukünftigen Veranstaltungen, sei es Online oder nach Überwindung der Corona-Pandemie wieder im Sängerheim am Roniger Weg in Linz.