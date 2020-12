Landtagsabgeordneter Lefkowitz: Land fördert Marketingmaßnahmen im Tourismus

Archivierter Artikel vom 13.11.2020, 11:02 Uhr

Wie der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Lefkowitz mitteilt, können im Rahmen des neuen Förderprogramms „ReStart Tourismus RLP“ Marketingmaßnahmen wie die Produktion von Fotos, Videos und Texten sowie Werbung im Online- und Printbereich mit bis zu 40.000 Euro unterstützt werden. Insgesamt stellt das Land für das Marketingprogramm im Nachtragshaushalt rund 875.000 Euro bereit. „Rheinland-Pfalz hat Gästen aus dem In- und Ausland viel zu bieten. Damit Rheinland-Pfalz auch dauerhaft vom aktuellen Trend zum Inlandstourismus profitieren kann, gilt es, die Vorzüge und Besonderheiten unserer Städte und Regionen eindrucksvoll in Szene zu setzen. Die geplanten Investitionen in das Tourismusmarketing sind ein wichtiger Baustein, um dem rheinland-pfälzischen Tourismus nach der Corona-Pandemie wieder neuen Schwung zu geben. Davon kann auch der Tourismus in der Region Neuwied nachhaltig profitieren“, so Lefkowitz.

Die Landesregierung hat angekündigt, in den Jahren 2020 bis 2022, 50 Millionen Euro zusätzlich in die Stärkung des Tourismus zu investieren. Das neue Marketingprogramm ergänzt die Tourismus-Kampagne „Deine Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz“ des Landes aus dem diesjährigen Sommer. Es richtet sich an die zehn rheinland-pfälzischen Tourismusregionen, rheinland-pfälzische Städte sowie die bestehenden Marketingkooperationen unter dem Dach der Rheinland-Pfalz Tourismus. Förderanträge können bis zum 11. Dezember beim rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium eingereicht werden. Weiterführende Informationen zu den Förderbedingungen sowie ein Musterantrag können auf der Seite des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums abgerufen werden: https://mwvlw.rlp.de/de/themen/finanzierung-und-foerderung/fuer-kommunen.