Junge Mehrkämpfer bescheren der LG sieben Heimsiege

Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 10:54 Uhr

Die Leichtathletik Gemeinschaft (LG) Rhein-Wied hat auch deshalb mit einem Mehrkampfmeeting für die Altersklassen U12 und U14 ein wichtiges Zeichen gesetzt. Am Samstag übernahmen die Zehn- bis 13-Jährigen das Kommando im Neuwieder Rhein-Wied-Stadion. Die LG freute sich jahrgangsübergreifend über sieben Heimsiege plus den ersten Rang der weiblichen U14-Dreikampf-Mannschaft. Im Vierkampf der M12 bestehend aus Hochsprung, Zonenweitsprung, 75-Meter-Sprint und Kugelstoß erreichte Matti Merl drei Bestwerte (Hochsprung: 1,36 Meter; Zonenweitsprung: 4,60 Meter; 75 Meter: 10,59 Sekunden), was in Verbindung mit 5,34 Metern im Kugelstoß in der Summe 1548 Punkte und mit deutlichem Vorsprung den ersten Platz ergab.

Knapper verlief der M13-Dreikampf, in dem ein LG-interner Kampf um den Spitzenrang entbrannte. Pascal Sterczyk hatte nach Zonenweitsprung (4,34 Meter), 75 Metern (11,05 Sekunden) und Ballwurf (39,00 Meter) die Nase vorne. Seine Leistungen brachten ihm 1177 Punkte und den Sieg vor Theo Lines (1130) sowie Jonas Dasbach (1087) ein. Theo Lines hängte noch die 800 Meter dran, die die Konkurrenz zum Vierkampf erweiterten. Seine Zeit von 2:36,03 Minuten sorgte für ein Endergebnis von 1565 Punkten und Position eins.

Größere Felder gab es bei den Mädchen. Am W11-Dreikampf beteiligten sich zum Beispiel 16 Athletinnen. In den beiden U14-Entscheidungen trumpften die Lokalmatadorinnen auf. Lena Eichhorn bestimmte den W12-Dreikampf. Nach 4,44 Metern im Zonenweitsprung und 11,24 Sekunden über 75 Meter wurde es im Ballwurf (19,00 Meter) noch einmal eng, aber ihr Vorsprung reichte aus, um die Spitze zu verteidigen. Sie beendete den Wettkampf mit 1175 Punkten. Die knapp zweitplatzierte Miriam Dietz lief zudem noch die zwei Stadionrunden in 3:05,72 Metern und gewann somit den Vierkampf (1490 Punkte). Viktorija Piljic entschied in der W13 beide Wettbewerbe für sich. Ihr 1201 Zähler im Dreikampf setzten sich aus 4,06 Metern im Weitsprung Zone, 11,57 Sekunden über 75 Meter und 29,00 Metern im Ballwurf zusammen. Für die 800 Meter benötigte sie 3:06,61 Minuten, was insgesamt 1553 Punkte ergab.

Jung und Alt trafen sich beim Abendsportfest der LG Dornburg in Westerburg. Aus der Kategorie „Talent“ vertrat Hannah Stampfl die LG Rhein-Wied über 800 Meter. Die W14-Athleten lief mit persönlicher Bestzeit in 2:24,79 Minuten auf Platz zwei. Peter Busch repräsentierte die „alten Hasen“. Der M70er setzte sich mit einer Siegesweite von 10,61 Metern und einer starken Serie von sechs Versuchen über zehn Meter gegen einen Kugelstoß-Konkurrenten durch. An seiner alten Wirkungsstätte auf der Bad Emser Silberau stellte sich Michael Poncelet in einem überregional besetzten reinen Stabhochsprungwettkampf, von denen es hierzulande nur wenige gibt. Eine persönliche Bestleistung von 4,06 Metern verhalf dem Rhein-Wieder auf Rang drei hinter den höhengleichen Ylio Philtjens (Belgien) und Lokalmatador Lars Mesloh (beide 4,16 Meter). Weitsprunggrube und Kugelstoßring standen beim Sportfest des TuS Brey im Blickpunkt des Geschehens. Auf Weitenjagd gingen mit der Kugel U20-Hüne Amaury Medina Alcantara (12,57 Meter), wie schon in Westerburg M70-Routinier Peter Busch (10,94 Meter) und Hürdenspezialistin Victoria Müller (11,24 Meter), die in ihren Klassen jeweils konkurrenzlos waren. Victoria Müller erreichte zudem mit 5,78 Metern das beste Weitsprungergebnis des Tages. In der U20-Klasse machten Emma Rollepatz (5,57 Meter) und Nina Lorenz (5,41 Meter) jeweils mit persönlichen Bestleistungen einen Doppelsieg perfekt. Julian Dillas bester Versuch wurde mit 6,52 Metern gemessen (Zweiter in der U20). Er verbesserte seine Bestmarke genauso wie Paul Thomas, der mit starken 6,94 Metern (Erster in der U23) sogar noch den bei den Männern zweitplatzierten Gilo Rainer Macamo (6,90 Meter) übertrumpfte. Im vergangenen Jahrzehnt sprangen lediglich vier rheinländische Männer weiter als Thomas und die kamen alle von der LG Rhein-Wied: Kai Kazmirek, Gilo Rainer Macamo, Marcel Kirstges und Lucas Jüssen.