Helden tragen Blau – Neue Trikots für die E-Jugend des SV Windhagen

Mit breiter Brust startet die E-Jugend des SV Windhagen in die neue Saison.

Ihr Trainer David Heinz hat bei einem Gewinnspiel von Marley Deutschland im Baufachmarkt Vorteil-Center teilgenommen und einen kompletten Trikotsatz für alle Spieler inklusive Torwartausstattung gewonnen! Die Übergabe des Trikotsatzes erfolgte am 5. September direkt vor dem ersten Pokalspiel, auf der Sportanlage des SV Windhagen, durch Kevin Braatz für den Vorteilsbaumarkt und im Auftrag für die Firma Marley „Eine tolle Aktion, auf diesem Weg können wir unseren Kunden attraktive Produkte bieten und uns gleichzeitig für die Förderung des Jugendsports in unserer Region engagieren“.

„Wir freuen uns riesig, häufig findet der Breitensport nur wenig Unterstützung, da entlastet so ein Losglück die Mannschaftskasse ganz erheblich“, freuen sich David Heinz und Dominic Pauls vom SV Windhagen. Mach’s mit Marley – mit diesem Motto wendet sich Marley Deutschland an alle Heimwerker und Profis und überzeugt seit mehr als 60 Jahren mit Produkten für Neubau und Renovierung, zum Beispiel Dachrinnensysteme aus Kunststoff, Lüftungstechnik oder Rohrleitungen zur Be- und Entwässerung.

Wir wünschen der Mannschaft viel Spaß mit den neuen Trikots und immer ein Tor mehr, denn – Helden tragen Blau! Und die neuen Trikots haben direkt Glück gebracht so das sich die Jungs aus der E2 im Pokalspiel direkt nach der Trikotübergabe auch in die nächste Pokalrunde kämpfen konnten und gegen die JSG Neustadt mit 5:4 gewannen. Glückwunsch!